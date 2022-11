Famosos curtem primeiro dia de AFROPUNK Bahia, em Salvador

Foto: Globo/ Gilberto Junior

O primeiro dia do AFROPUNK Bahia, no Centro de Convenções, em Salvador, agitou a noite do sábado (26) não só entre os fãs e adeptos ao evento, mas também entre os famosos que fizeram questão de participar do festival.

Na estreia, nomes locais locais como Yan Cloud, Paulilo PAredão, Margareth Menezes e Banda Didá, artistas nacionais como Liniker, Emicida e Black Pantera e a atração internacional Masego agitaram o local.

O AFROPUNK Bahia ainda contou com a presença de famosos como Aline Borges, Rita Batista, Samuel de Assis, Thiago Oliveira, Samantha Almeida e Eli Ferreira, que acompanharam de perto os shows.

Veja as fotos:

Foto: Globo/ Gilberto Junior Foto: Globo/ Gilberto Junior Foto: Globo/ Gilberto Junior Foto: Globo/ Gilberto Junior Foto: Globo/ Gilberto Junior Foto: Globo/ Gilberto Junior Foto: Globo/ Gilberto Junior Foto: Globo/ Gilberto Junior

