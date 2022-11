Famosos entram no clima da Copa do Mundo para torcer pelo Brasil

Foto: Reprodução/Instagram

Na tarde desta segunda-feira (28) a seleção brasileira entra em campo no segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 contra a Suíça, no Catar.

Com o jogo do Brasil se aproximando, famosos usaram as redes sociais para compartilhar os looks e a ansiedade pela estreia do time brasileiro na maior competição do futebol.

Nomes como Nadine Gonçalves, Cássio Reis, Fernanda Vasconcellos, Natália Becker e Maísa, vestiram a camisa da seleção brasileira para render a torcida pela vitória.

Nadine Gonçalves

Cássio Reis e Fernanda Vasconcellos

Maísa

Natália Becker

Liz (filha de Léo Santana e Lore Improta)

