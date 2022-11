Fapesb lança edital de R$15 milhões para incentivo à pesquisa

Foto: Canva Fotos

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) lançou edital de mais de R$15 milhões para fomento à pesquisa. O Formulário de Apresentação de Propostas (FAP) ficará disponível para acesso no próximo dia 30 de novembro. Os trabalhos devem ser enviados até 17 de janeiro de 2023.

O edital já pode ser acessado através do site da instituição. A iniciativa é direcionada a pesquisadores doutores dos quadros permanentes de instituições superiores de ensino e/ou pesquisa.

As instituições podem ser científicas e/ou tecnológicas, bem como públicas ou privadas. É importante ressaltar que precisam ser instituições baianas.

Para participar, os pesquisadores devem preencher, concluir e assinar o FAP. Depois disso, os proponentes devem encaminhar o documento para o e-mail univesal@fapesb.ba.gov.br.

No título, deve estar escrito: dital FAPESB Nº 012/2022 – UNIVERSAL, juntamente com a documentação complementar indicada no edital até data e hora limite estabelecidas.

