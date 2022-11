Farofa da GKay terá transmissão no Multishow e Globoplay

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Farofa da GKay terá transmissão ao vivo. O evento, que se tornou um dos mais desejados entre celebridades e internautas, ganhará transmissão dos shows no Multishow e no Globoplay.

A 4ª edição festa acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de dezembro em Fortaleza, no Ceará e para 2022, a influenciadora digital promete uma grande estrutura inspirada no Tomorrowland.

“Meu povo, vocês pediram transmissão da Farofa da Gkay. E o que vocês pedem que eu não faço? Pode botar a fofoqueira que mora dentro de vocês para comemorar. Finalmente chegou o grande dia. A Farofa vai ser transmitida ao vivo no Multishow e no Globoplay. Eu tô muito chique”, disse, num vídeo.

Entre os shows confirmados para acontecer e que terão transmissão ao vivo no Multishow e Globoplay, estão: Anitta, Ivete Sangalo, Pedro Sampaio, Wesley Safadão, Léo Santana, Belo, Xand Avião e Alok.

Além das apresentações, os telespectadores poderão consumir um pouco dos bastidores da festa, o que realmente interessa para quem não está por lá. “Você vai poder acompanhar tudo, os bastidores, os bafos, os shows”.

Neste ano, GKay inovou no convite e entregou sacos de lixo para os famosos. Inspirado na Balenciaga, a blogueira entregou aos convidados todas as informações sobre o evento além de uma caixa com senha para assistirem a um vídeo exclusivo, uma joia e os abadás da festa.

“Tem coisas que virão no convite que vão lançar primeiro para os convidados e depois lança [para todo mundo]”, explicou Gkay.

