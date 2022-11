Fátima Bernardes abre o jogo sobre relação com William Bonner

Foto: Reprodução/TV Globo

Prestes a estrear como apresentadora do “The Voice Brasil”, Fátima Bernardes abriu o jogo sobre a relação com o ex-marido, o jornalista William Bonner.

Em entrevista para o colunista Lucas Pasin, do UOL, Fátima Bernardes revelou estranhar a surpresa do público sempre que ela aparece ao lado do âncora do “Jornal Nacional”.

“Por que as pessoas ainda ficam surpresas com duas pessoas adultas, que tiveram uma história bonita, e que se separaram, mas que estão bem felizes com suas novas vidas?”, iniciou.

“É algo tão natural que nem entendo. Conheço tantos casais assim como eu e ele, que fizeram a vida e se respeitam. Deveria ser o normal”, completou a apresentadora.

Recentemente, Fátima e William apareceram juntos durante uma caminhada. Na ocasião ainda estavam presentes Túlio Gadelha, namorado de Fátima e Natasha Dantas, esposa de Bonner.

Além dos casais, Bonner e Fátima estiveram na companhia de Vinícius, filho dos jornalistas e amigos. O registro foi compartilhado pelo deputado federal nas redes sociais. “E quando todo mundo se encontra na caminhada”, escreveu Túlio.

