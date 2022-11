Fátima Bernardes é diagnosticada com Covid-19

Foto: Globo

Fátima Bernardes informou, através das redes sociais, na noite de segunda-feira (14), que foi diagnosticada com Covid-19 pela primeira vez. A jornalista tranquilizou os seguidores e afirmou que está bem, mas que se afastará do trabalho no “The Voice Brasil, da TV Globo, até que seu teste para a doença dê negativo.

“É verdade a notícia: testei positivo para covid pela primeira vez. Com as quatro doses da vacina em dia, estou bem, mas sigo afastada do trabalho até negativar. Como temos uma boa frente de programas gravados, as emoções do ‘The Voice Brasil’ estão garantidas. Não percam a estreia amanhã!”, escreveu ela.

A nova temporada do programa de calouros começa nesta terça-feira (15), às 21h, com a estreia de Fátima à frente da atração.

A apresentadora contou também que está em isolamento em Recife, cidade do namorado, o deputado federal Túlio Gadelha.

