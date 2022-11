Fátima Bernardes nega possibilidade de aposentadoria

Foto: Globo

Fátima Bernardes já passou por algumas mudanças ao longo da carreira no jornalismo, porém, uma que está longe de acontecer é a de trocar a profissão para “ficar em casa”.

Após 13 anos de ‘Jornal Nacional’ e 10 anos de ‘Encontro’, a veterana irá assumir um novo desafio na carreira, o de comandar o The Voice Brasil, e descarta a aposentadoria das telinhas. Em entrevista ao site ‘UOL’, a jornalista garantiu que está longe de dar entrada em seu repouso.

“Em nenhum momento houve uma situação real de saída da Globo. Nunca cogitei sair e nem me aposentar. Trabalho desde os 16 anos, comecei dando aula de dança, e sempre me vi assim. Tenho o privilégio de trabalhar em algo que eu gosto”.

Novo mundo na Globo

Para Fátima, mesmo com tantos anos de profissão, ainda há novas experiências para serem vividas no jornalismo e no entretenimento. “Tem muita coisa para ser explorada. Por mais que eu canse de determinadas coisas, formatos, tem muitas outras para criar. Agora estou bem feliz”, contou.

Ao site, a apresentadora do The Voice Brasil, que estreia no dia 15 de novembro, ainda revelou que se adaptou rápido a nova rotina de trabalho e vem se divertindo com a mudança de ambiente.

“Já estou acostumada com a nova rotina. De início, parece que sobra muito tempo e, depois, não sobra mais. Mas está ótimo, muito gostoso. Agora estou em um programa de temporada, sem jornalismo, e completamente ligado ao entretenimento. Era exatamente isso que eu procurava”.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.