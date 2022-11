Faxina em casa com produtos caseiros: veja as dicas

Hoje nós passaremos para você algumas dicas de como fazer faxina em casa com produtos caseiros. Aliás, muitas pessoas estão aderindo a estes produtos, devido a sua procedência garantida e eficácia.

Além disso, eles têm menos química do que os produtos encontrados em supermercados e, por isso, fazem menos mal à saúde.

Para você saber como fabricá-los em casa e como utilizá-los no seu dia a dia, nós trouxemos muitas dicas simples de receitas e alguns truques. Ficou interessado? Portanto, não deixe de ler até o fim.

Quais as vantagens de utilizar produtos caseiros?

Existe uma infinidade de vantagens de utilizar produtos caseiros, tanto para limpeza e higiene, como também para outros fins.

Para que você saiba mais sobre isso, separamos algumas das principais vantagens de fazer a opção pelos produtos caseiros na hora da faxina. Confira:

Excelente custo-benefício, pois os produtos caseiros são feitos com itens que você já tem em casa. Logo, ficam bem mais baratos que comprar um produto pronto;

Mais praticidade, uma vez que você pode fazer muitos tipos de produtos utilizando praticamente os mesmos ingredientes. Em seguida, basta testá-los em sua casa;

Tem menos químicas que os produtos industrializados. Uma vez que são preparados com ingredientes mais simples e que você já testou antes. Dessa forma, faz que você, sua família e seus animais, não corram riscos de saúde. O que geralmente acontece com componentes usados na fórmula dos produtos;

São muito eficazes. Muitos acreditam que os produtos caseiros são fracos e não conseguem remover a sujeira. Na verdade, eles têm uma qualidade muito boa e são muito eficazes para remover as sujeiras mais simples até aquele encardido do piso. A propósito, algumas receitas até conseguem remover aquelas manchas de gordura que se instalam nas paredes da cozinha.

Como fazer produtos caseiros para faxinar a casa?

Para fazer produtos caseiros que realmente funcionam, você precisará de 5 ingredientes-base: vinagre de álcool, bicarbonato de sódio, detergente neutro, água morna e limão.

A partir desses ingredientes você pode fazer vários produtos como: desinfetante, limpador multiuso, removedor de manchas, desentupidor de pia, entre outros. Por isso, veja abaixo algumas receitas desses produtos caseiros que citamos acima:

Receita de desinfetante caseiro

Para fazer desinfetante caseiro, você precisará de 1 vidro de vinagre, 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, 1 garrafa pet vazia e essência para dar um aroma agradável à mistura.

Coloque o bicarbonato dentro da garrafa pet e, em seguida, adicione o vinagre. Chacoalhe a garrafa até que a mistura fique bem homogênea. Então, adicione a essência. Por fim, é só chacoalhar um pouquinho a mais para misturar a essência e seu desinfetante caseiro está pronto.

Limpador multiuso caseiro

O multiuso é o maior aliado das donas de casa e faxineiras. Uma vez que, como o próprio nome já diz, ele serve para muitas coisas.

Para fazer um multiuso caseiro, você precisará de apenas 4 ingredientes: água, vinagre, bicarbonato de sódio e limão.

Coloque 500 ml de água em um recipiente e adicione 1 colher de sopa de bicarbonato, 2 colheres de vinagre e o suco de um limão. Logo após, misture bem e coloque em um borrifador.

Então, é só borrifar nas superfícies sujas. Em seguida, deixe agir por alguns minutos e remova a mistura com um pano seco. Assim, dará adeus a gordura e sujeira.

Removedor de manchas caseiro

Para remover aquelas manchas indesejadas das paredes, do piso ou de qualquer outro lugar, existe uma solução muito simples. É só fazer uma pasta de bicarbonato de sódio e vinagre branco e passar sobre as manchas. Logo após, deixe agir por alguns minutos e enxaguar.

Se não puder enxaguar a superfície manchada, você pode remover a pasta com o auxílio de um pano úmido.

Você pode repetir essa operação quantas vezes forem necessárias para remover a mancha. No entanto, tome cuidado com as superfícies coloridas.

Desentupidor de pia caseiro

Se você precisa desentupir a pia e não tem nenhum produto para isso em sua casa, não se preocupe, pois nós temos a solução.

Para isso, você só precisará de vinagre de álcool e bicarbonato de sódio. Então, faça uma mistura de 1 parte de bicarbonato para cada 2 de vinagre, depois coloque no ralo e deixe agir para que o cano seja desobstruído.

Agora que você já sabe como fazer faxina em casa com produtos caseiros, é só colocar nossas dicas em prática. Desse modo, terá mais praticidade e eficácia na hora de limpar a sua casa.