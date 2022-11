‘Faz muita falta no jogo’, diz Ludmilla sobre ausência de Neymar

Foto: Reprodução/Instagram

Ao acompanhar o jogo do Brasil pela Copa do Mundo na tarde desta segunda-feira (28), Ludmilla decidiu apontar a falta de Neymar na escalação.

O jogador, que esteve ausente do jogo contra a Suíça, foi afastado da primeira fase da Copa do Mundo após ter o diagnóstico de entorse no tornozelo confirmado.

Por meio do perfil no Twitter, Ludmilla decidiu fazer uma análise sobre a falta do jogador na partida e deixou sua opinião.

“O Neymar faz muita falta no jogo gente, não adianta. Quando ele tá, todo mundo do outro time fica em cima dele e o resto do time fica mais livre pra jogar”, escreveu na rede social.

Nos comentários, usuários da rede social se dividiram entre apoiar e discordar da opinião de Ludmilla sobre Neymar. “Então a grande ajuda do Neymar é ser isca?”, escreveu uma conta.

“Agora alguém me explicou porque ele faz falta. Achei que era porque jogava muito”, debochou mais uma. “Exatamente por jogar muito que ele é mais visado pela marcação”, concordou um internauta. “Aí você jogou os fatos”, disse outro.

