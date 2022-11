FCMSCSP divulga resultado do Vestibular 2023

A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP) divulgou o resultado final do Vestibular 2023 para ingresso no curso de Medicina e nos demais cursos de graduação da instituição. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de aprovados por meio do site da Vunesp, fundação responsável pelo processo seletivo.

De acordo com o cronograma, os convocados nesta 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 5 e 6 de dezembro de 2022, das 9h às 16h. O procedimento de matrícula deverá ser feito online. O envio da documentação exigida deverá ser feito por meio do link informado pela instituição através do e-mail cadastrado no momento da inscrição.

No caso dos candidatos que foram aprovados dentro do sistema de cota social, a entrega da documentação comprobatória deverá ser feita de forma presencial.

Como foi o Vestibular 2023?

A FCMSCSP aplicou as provas do Vestibular 2023 nos dias 22 e 23 de outubro. Houve locais de prova nas cidades de São Paulo, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.

Para o curso de Medicina, a prova foi composta por 80 questões objetivas sobre assuntos do Ensino Médio, com 20 questões dissertativas e com uma prova de Redação em Língua Portuguesa.

A avaliação para os demais cursos contou com uma Redação em Língua Portuguesa e com uma Prova de Conhecimentos Gerais constituída por 60 questões objetivas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História, Geografia, Biologia, Química, Física e Matemática.

Oferta de vagas

De acordo com o edital, a oferta total da FCMSCSP é de 180 vagas para o curso de Medicina, sendo 175 para ampla concorrência e 5 vagas para cota social. Além disso, a instituição oferta também outras 180 vagas para os demais cursos. Serão 40 vagas para o curso de Enfermagem, 40 para Fonoaudiologia, 50 para Tecnologia em Radiologia, e 50 para Tecnologia em Sistemas Biomédicos.

Veja mais detalhes no edital do Vestibular.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unicamp e UFSCar encerram o período de inscrição para o Vestibular Indígena Unificado 2023 na próxima quarta-feira (30).