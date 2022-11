Feira Literária começa com apresentação multimídia nesta terça (1°)

Foto: Divulgação

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) começa nesta terça-feira (1°), com uma programação gratuita no Centro Histórico de Salvador.

A nova edição do evento irá homenagear o legado do autor Jorge Amado por meios dos personagens que mostram a diversidade da Bahia.

A noite de abertura, que começa às 19h, contará com show de Zezé Motta, no Palco Flipelô, localizado no Largo do Pelourinho.

Além disso, uma apresentação multimídia com romances, personagens e vozes do casarão com VJ Gabiru e Homem Gaiola também é esperado. As vozes são por conta de Matilde Charles e Carlos Betão e direção de Edvard Passos.

A Flipelô entre os dias 1 e 6 de novembro, e ainda contará com outros espaços como a Casa das Editoras Baianas, Vila Literária, Espaço Sustentabilidade, Flipelô Mais, Vitrine Flipelô, além das rotas gastronômica, das artes e dos museus. Conheça mais sobre a estrutura dos espaços.

A programação completa pode ser acessada por meio do site oficial da Flipelô.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.