Feira Viver Sustentável acontece na Igreja da Graça em dezembro

Foto: Google Street View

A 3ª edição da Feira Viver Sustentável acontece nos dias 9 e 10 de dezembro, das 10h às 20h na Igreja da Graça, na Avenida Princesa Leopoldina, em Salvador. Desta vez, a feira tem uma programação especial para o Natal e se uniu à campanha Natal sem Fome para arrecadar doações.

Durante a feira, as pessoas terão acesso a produtos e alimentos sustentáveis, bem como lojinhas orgânicas e veganas, com cosméticos naturais e terapêuticos. Também acontecerão apresentações culturais e estará disponível um espaço para que as crianças possam se divertir e brincar.

A Igreja Nossa Senhora das Graças, que se uniu a feira este mês, realizará um Bazar onde estarão disponíveis diversos produtos para os visitantes. O evento tem entrada gratuita, porém, a organização pede que as pessoas levem alimentos não perecíveis para a arrecadação do Natal sem Fome.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.