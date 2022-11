Feira Viver Sustentável chega na sua 2ª edição em novembro

Foto: Divulgação

A Feira Viver Sustentável chega em sua 2ª edição nos dias 19 e 20 de novembro. O evento, que é realizado no Parque da Cidade de Salvador, tem como principal objetivo unir movimentos sustentáveis e de economia solidária em um só lugar – oferecendo para o público um bem estar espiritual, social, alimentação saudável, a cultura e cidadania.

A parte cultural também está inclusiva da ação. Na programação, estão previstas apresentações culturais com músicos baianos e também interações com músicas xamânicas, medicinais, e músicsa de rezo – tudo dentro do espaço Bem Estar Holístico, comandado pelo líder indígena Wakay (Indígena da etnia kariri-xocó e fulni-ô), Caminho do Amor, Urso da Montanha.

Além de diversos terapeutas do corpo e da alma, há também espaços voltados para vivências holísticas que oferecem atendimentos de massoterapia, yoga e meditação.

Natal Sem Fome – Durante a Feira Viver Sustentável, um ponto de arrecadação de alimentos estará disponível para que o público possa realizar doações e contribuir com a campanha Natal Sem Fome.

2ª Feira Viver Sustentável

Quando? 19 e 20 de novembro, das 10h às 17h

Onde? Parque da Cidade

Quanto? Entrada Franca

