Feirão da Serasa abre a possibilidade de saldar suas dívidas (saiba mais)

A Serasa é uma instituição de crédito que reúne informações enviadas por lojas, bancos e financeiras apontando números relativos a dívidas vencidas e não pagas, cheques sem fundo, protesto de títulos, entre outros. Ademais, é um banco de dados de maus pagadores criado em 1968 e presente até os dias atuais.

O Feirão Serasa Limpa Nome é feito de maneira online, onde é possível renegociar dívidas em atraso e negativadas para com as empresas participantes do evento. Todavia, a nova campanha tem início nesta segunda-feira (07/11), considerada a segunda do ano. Nela é possível realizar pagamentos através do PIX, retirando o CPF dos registros de órgãos de proteção ao crédito em até 24 horas.

O programa do Serasa tem como objetivo principal acabar com a inadimplência no país. Vale ressaltar que no Brasil, atualmente, existem cerca de 68 milhões de pessoas negativadas no registro do órgão. Aliás, o total das dívidas no Brasil giram em torno de R$295 bilhões, uma média de R$4,3 mil para cada devedor.

A princípio, nesta edição do evento, será possível parcelar as dívidas em atraso, em até 72 vezes. Quem participar do Feirão terá a oportunidade de reduzir o valor do saldo devedor em até 99%. As empresas participantes deverão definir o montante a ser quitado pelo cidadão negativado no Serasa.

Empresas parceiras

Entre as organizações que estão participando do Feirão da Serasa, podemos destacar o Itaú, Unibanco, Ativos S.A., Recovery e Hoepers. Analogamente, as empresas que estão dando descontos excepcionais no programa são Claro, com 95%, Sky, com 70%, Riachuelo, com 80%, Tim com 91%, e Magalu com 95%.

De acordo com o site do programa, não poderão participar da campanha, dívidas com cheque sem fundo, protestos e falências. Desse modo, o cidadão poderá negociar seus dividendos com bancos, securitizadoras, empresas de telefonia, varejistas, universidades, e vários outros tipos de organizações.

Como limpar seu nome no Feirão

Para limpar seu nome no Feirão da Serasa é preciso ir até o site do órgão, até o dia 5 de dezembro deste ano. É possível negociar com até 260 empresas. Em síntese, todo o processo dura cerca de três minutos, e pode ser feito através de uma conexão com a internet. Veremos a seguir o passo a passo:

Entre no portal da Serasa

Clique em “Consultar CPF”.

Insira o número de seu CPF e clique em “Continuar”.

Informe então sua senha de acesso.

Se não possuir uma conta é possível se cadastrar.

Clique em “Ver ofertas”.

Você verá todas as suas dívidas em atraso, e negativadas junto às empresas participantes do Feirão. Em suma, cada uma delas deverá oferecer as condições para o pagamento ou o parcelamento dos valores em atraso no programa.

Selecione a dívida que deseja negociar.

Escolha uma das opções disponíveis de negociação.

Escolha a forma de pagamento. É possível quitar os valores através do pagamento via Pix.

Clique em “Fechar acordo”.

É possível negociar as dívidas durante todo o período da campanha. De acordo com a Serasa, o número de empresas parceiras do programa é constantemente atualizado. Dessa maneira, se a organização na qual você possui dívidas não aparecer na lista do programa, deve-se retornar ao site regularmente para ver se ela foi incluída.

De antemão, este é o maior Feirão Serasa Limpa Nome já realizado no país. De acordo com a gerente da Serasa, Aline Maciel, “Este é um grande atrativo para os consumidores que esperavam até 5 dias úteis para limparem o nome após o pagamento. Além disso, sabemos como a população recebeu bem o Pix”.

Grandes oportunidades

Até o momento são 260 empresas cadastradas, o dobro do número de organizações parceiras do ano passado. São 200 milhões de ofertas com descontos especiais, em dívidas atrasadas ou negativadas. O cidadão poderá utilizar seu 13º salário para quitar as suas dívidas em atraso.

Nas duas últimas edições do programa, em novembro do ano passado e em março de 2022, foram concedidos mais de R$15,7 bilhões em descontos, cerca de 7,3 milhões de brasileiros conseguiram negociar todas as suas dívidas através do programa do Serasa Limpa Nome.

A negociação pode ser feita no site da Serasa, no aplicativo Serasa disponível para Android e iOS, através da ligação gratuita no telefone 0800 591 1222, e através do Whatsapp (11) 99575-2096. Em conclusão, também é possível fazer uma consulta e negociar as dívidas nas agências de correios de todo o Brasil.