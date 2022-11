Feirão de livros espíritas tem palestra gratuita com Divaldo Franco

Foto: Reprodução

A Mansão do Caminho realiza neste sábado (19) um feirão com livros espíritas para arrecadar recursos para as despesas da entidade social, em Salvador. Após o evento, os participantes ainda poderão assistir uma palestra com Divaldo Franco e o médico psiquiatra de Juiz de Fora (MG) Dr Alexander Moreira. A entrada é gratuita.

A programação do Feirão do Livro Espírita está prevista para começar às 14h e segue até as 19h30, com muitas publicações e com oferta de descontos de até 70%. Já a conversa será realizada em seguida, por volta das 20h. O evento será realizado na sede da Mansão do Caminho, no bairro de Pau da Lima.

Entre as despesas da entidade, estão os custos dos serviços que oferece, como cestas básicas mensalmente, além de manter creche, escolas, serviço de parto natural, apoio psicológico e psiquiátrico, caravana de serviços médicos e de higiene para bairros e cidades chegando sempre aos mais necessitados.

Serviço

Feirão do Livro Espírita

Quando: Sábado (19)

Horários: Feirão: das 14h às 19h30 / Palestra: 20h

Onde: Rua Jayme Vieira Lima, 104 Pau da Lima (sede da Mansão do Caminho).

