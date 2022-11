Feirão Serasa Limpa Nome é realizado nesta terça (8) em Salvador

Foto: Celso Tavares/G1

O Feirão Serasa Limpa Nome realiza, a partir desta terça-feira (8), os atendimentos presenciais na Praça Irmã Dulce, localizada na Cidade Baixa de Salvador. O evento, que segue até o próximo sábado (12) sempre das 8h às 20h, auxilia a população na renegociação de dívidas com mais de 267 de credores. Os descontos podem chegar até 99%.

Na prática, a tenda terá 20 guichês, e faz parte do tradicional Feirão, que será realizado até o dia 5 de dezembro, nos canais digitais. Durante a ação, o público poderá regularizar os débitos com bancos, telefonia, varejo, universidades e outros segmentos.

Para participar, não é necessário ser residente de Salvador. A edição deste ano terá novidades como pagamentos via PIX, baixa da negativação em até 24h e o ”Extrato Serasa”, funcionalidade gratuita que informa se há pendências no CPF do usuário.

Na Bahia, mais de 4,3 milhões de pessoas estão inadimplentes, somando mais de R$ 13 milhões em dívidas negativas ou atrasadas. Já o valor médio das dívidas dos baianos é de R$ 3.311,62. Em Salvador, segundo o g1 bahia, mais de 1,2 milhão de pessoas inadimplentes. O valor total das dívidas na capital baiana chega a R$ 5,2 bilhões.

