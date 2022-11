Felipe Andreoli desabafa ao revelar cirurgia de Rafa Brites: ‘Tenso’

Foto: Reprodução/Instagram

No Catar por conta da cobertura da Copa do Mundo 2022, Felipe Andreoli apareceu nas redes sociais para fazer uma desabafo.

Nesta terça-feira (22), a esposa do apresentador, Rafa Brites, vai passar por uma cirurgia. Por meio do perfil do Instagram, Felipe pediu “energias positivas” para que tudo ocorra bem.

“Hoje é um dia tenso na Copa aqui, mas não tem nada a ver com com os jogos. A Rafa está aí no Brasil, vai passar por um pequeno procedimento cirúrgico. Mas é hospital, é operação, anestesia geral…”, iniciou.

“Então lógico que eu aqui do outro lado do mundo fico um pouco tenso, mas tenho certeza que vai ficar tudo bem. Sei que está todo mundo mandando aquela energia positiva, mas aqui a gente fica com aquele friozinho na barriga até chegar aquela mensagem falando que está tudo bem”, completou o apresentador.

Felipe Andreoli não revelou o problema de saúde da esposa, mas a própria Rafa Brites havia falado que estava com cálculos biliares, causado pelo excesso de colesterol.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.