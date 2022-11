Felipe Becari pede Carla Diaz em casamento: ‘Que seja completo’

Foto: Reprodução / Instagram

O deputado federal Felipe Becari (União Brasil) pediu a ex-BBB e atriz, Carla Diaz, em casamento. Os dois estão juntos desde o fim do ano passado.

Nas redes sociais, Felipe e Carla compartilharam fotos do pedido. Na legenda, o político escreveu um verdadeiro textão e afirmou que almeja que o relacionamento entre eles “seja eterno”.

“Sim ao amor, à cumplicidade, à lealdade e aos melhores sonhos que construímos juntos desde o 1º dia em que nos conhecemos! Difícil explicar o inexplicável, não é mesmo? Mas o sentimento de certeza desde a 1ª vez que a vi me fez entender que ainda é possível acreditar naqueles cenários que tanto desenhamos, longe da perfeição, mas onde caminhamos lado a lado com a segurança de que sentimentos de amor, sim, formam a base de qualquer família”, iniciou ele.

“Carla, que você tenha a certeza do tanto que amo e admiro a mulher grandiosa que você é. Mais do que agora noivo, sou seu fã nº 1 e agradeço todas as manhãs pela oportunidade de escrever esses lindos capítulos com você”, continuou.

“Que seja eterno, que seja verdadeiro, que seja completo. Te amo, com todo carinho e respeito. Seu noivo, Felipe Becari”, completou ele.

Nos comentários do post, famosos e anônimos parabenizaram o casal. “Lindo casal! Que Deus os abençoe e proteja!”, desejou Soraya Thronicke. “Parabéns”, escreveu Thammy Miranda, “Aaaaai meu Deus, a Khadija vai casar! Quer dizer então que ela encontrou o marido que sempre pediu? Tão feliz por vocês!!!”, brincou uma fã do casal.

