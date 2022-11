A empresa Ferreira Costa é especializada no ramo de Home Center. A companhia atua há mais de 100 anos e atualmente é considerada umas das maiores nesse segmento. Hoje, a Ferreira Costa está abrindo novas oportunidades de emprego pelo Brasil. Confira.

Ferreira Costa abre vagas de emprego pelo país

Trata-se de uma empresa brasileira que atua no segmento de materiais de construção, bricolagem, decoração, jardinagem e acabamento. A companhia possui uma ampla experiência e oferece produtos e serviços de qualidade aos seus clientes.

Atrás desse grande sucesso, a empresa conta com cerca de 3 mil colaboradores qualificados que atuam com responsabilidade e seriedade para o sucesso de suas atividades. As vagas, a seguir, são para aqueles que procuram inovar no mercado de trabalho e crescer profissionalmente lado a lado da companhia. Confira.

Assistente de Prevenção de Perdas – João Pessoa/PB;

Supervisor de Depósito – Recife/PE;

Técnico em Planejamento e Controle de Manutenção – Pernambuco;

Auxiliar Administrativo – Recife/PE;

Apoio de Caixa – João Pessoa/PB;

Supervisor de Depósito – Paraíba;

Vendedor – João Pessoa/PB;

Atendente – João Pessoa/PB;

Analista Contábil – Recife/PE;

Eletricista – Recife/PE;

Auxiliar de Auditoria Interna – Recife/PE;

Supervisor de Logística – Recife/PE;

Supervisor de Auditoria – Recife/PE.

Como se candidatar

Aos interessados nas vagas divulgadas, podem acessar o site 123 empregos. Em seguida, selecionar a oportunidade desejada e encaminhar um currículo para análise. A empresa busca por profissionais talentosos e responsáveis.

