Festa Pizro acontece em Salvador neste final de semana

Após edições de sucesso em Porto Seguro e Morro de São Paulo, a festa Pizro desembarca na Arena Fonte Nova, em Salvador no sábado (19) com os maiores nomes do gênero no país.

Para a festa na capital baiana, foram convocados Vitor Fernandes, João Gomes, Marcynho Sensação e Tarcísio do Acordeon.

O evento, que nasceu no Nordeste, contará com mais de 4 horas de muita música ao som de grandes hits do piseiro como ‘Acaso’, ‘Dengo’, ‘Revoada no Colchão’ e ‘Proteção de Tela’.

Os ingressos estão sendo vendidos no Bora Tickets de forma online e presencial e custam a partir de R$65.

SERVIÇO

Pizro com Vitor Fernandes, João Gomes, Marcynho Sensação e Tarcísio do Acordeon

Quando: 19 de novembro, às 19h

Onde: Arena Fonte Nova

Ingressos: R$ 65 (pista), R$ 130 (área vip), R$ 240 (open bar)

