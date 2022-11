Festival Afrofuturismo discute abolição econômica em quarta edição

Foto: Divulgação

O Festival Afrofuturismo, maior evento de tecnologia, inovação e criatividade negra da América Latina chega à Salvador nesta semana, nos dias 18 e 19 de novembro, no Centro Histórico da capital baiana.

Com o tema “Por uma abolição econômica”, pontos turísticos da cidade, como Teatro Gregório de Mattos, Palacete Tira Chapéu, Largo Tereza Batista, além do novo Hub de Inovação do Centro Histórico – a Casa Vale do Dendê. Todos serão transformados em instalações Afrotuturistas.

A programação do evento com com talks, debates e palestras com convidados nacionais e internacionais das áreas de tecnologia, criação de conteúdo, jovens inovadores e empreendedores que discutirão assuntos relacionados ao protagonismo afrodescendente e sua contribuição para a economia criativa, plataformas digitais, universo das criptomoedas, entre outros temas.

Entre os nomes do universo do empreendedorismo, inovação e diversidade que estarão presentes nesta edição do Festival Afrofuturismo, destacam-se: Javonté Anyabwelé (VP Carnival Cruise), Kamil Olufowobi (CEO MIPAD Global), Aaron Mitchel (Netflix), Lula Rodrigues (Escola 42), Bárbara Carine Soares Pinheiro – a intelectual diferentona e a atração musical internacional Mad Professor, além da banda Ministereo Público.

O passaporte que dá acesso aos dois dias de imersão tecnológica afrocentrada e ao show internacional do DJ Med Professor já está à venda no Sympla com ingressos a R$100 (inteira) e R$50 (meia).

Tema

O tema deste ano “Por uma abolição econômica” tem como objetivo fomentar a discussão sobre a reparação econômica dos descendentes de africanos escravizados no Brasil. Para Paulo Rogério, cofundador da Vale do Dendê e um dos idealizadores do Festival, o momento é propício para pôr em pauta esta que ele considera uma das mais significativas ferramentas de reparação histórica no Brasil.

“Agora é o único momento da história que a gente tem a possibilidade de buscar essa reparação através das novas tecnologias, da arte digital, das conexões globais. Finalmente temos a chance de fazer uma reparação histórica no Brasil”, pontua.

Os participantes terão acesso a atrações culturais e musicais, palestras e atividades interativas seguindo trilhas subdivididas em temas como Inovação e tecnologia, criatividade e negócios, literatura e SCI-FI, cinema e games, música e podcast, sustentabilidade e ESG.

Sobre o Festival

A Ocupação Afrofuturista, primeira edição do evento realizado em 2017, movimentou a Estação da Lapa (maior terminal de transporte urbano da capital), com apresentação de temas como cultura maker, empreendedorismo e economia criativa. De lá para cá, o evento ganhou novos formatos e a terceira edição, em 2021 realizada 100% on-line, reuniu profissionais de diversas áreas e convidados africanos que compartilharam vivências e a experiência de seus países no desenvolvimento, apoio e fortalecimento dos ecossistemas de inovação e criatividade. Com alcance expressivo, os dois dias de evento digital registraram mais de três mil visualizações (Youtube, LinkedIn e Facebook) e alcançaram 20 mil pessoas nas redes sociais da Vale do Dendê.

A quarta edição do Festival Afrofuturista, que acontecerá dias 18 e 19 de novembro de 2022, colocará Salvador no mapa global dos grandes festivais como o SXSW (Austin), Festival de Cinema e Publicidade (Cannes), Web Summit (Lisboa), Essence Festival (Nova Orleans).

Programação

Casa Vale do Dendê

Rua das Laranjeiras, nº 2 – Terreiro de Jesus (Pelourinho)

18/11/2022

10h: Workshop: Adote um(a) Explorer – Programa de Aceleração de Carreira para Jovens de Baixa Renda . Ministrante: Andressa Tairine (O que Aprendi na Engenharia – empresa acelerada pela Vale do Dendê). Lotação: 40 pessoas.

11h: Mesa: Como gerar mais impacto social (de verdade!) com a tecnologia? Palestrantes: Danilo Lima (Trace Academy); Reginaldo Lima (Invest Favela). Lotação: 40 pessoas.

14h: Workshop: Blockchain para Mulheres. Ministrante: Glória Tellez (Especialista – Blockchain pela Universidade de Nova York). Lotação: 40 pessoas.

19/11/2022

10h: DemoDay Incubação de Produtoras de Áudio da Vale do Dendê. Atividade para convidados, com transmissão online no canal do YouTube da Vale do Dendê.

15h: Painel de experiências Internacionais de inovação e inclusão econômica. Palestrantes: Rodrigo Faustino (Cofundador da Ebony English); Carol Silva (Talento Total Eua/Colombia); Melina López (Product & Inclusion Marketing Manager na Google). Transmissão online no canal do YouTube da Vale do Dendê. Lotação: 40 pessoas.

Teatro Gregório de Mattos

Praça Castro Alves, s/n

18/11/2022

09h – Abertura oficial do Festival Afrofuturismo Ano IV. Apresentação: Luana Assiz (Jornalista). Convidados: Sebrae, Qintess, Acelen, Prefeitura de Salvador (Secretaria de Cultura e Turismo), Banco do Nordeste, Ideia3, Agogô e Vale do Dendê. Lotação: 150 pessoas.

11h – Palestra Magna: O Mundo em 2050: Seremos Wakanda ou Blade Runner? Palestrantes: Bárbara Carine (escritora, empresária e produtora de conteúdo) e Grazi Mendes (professora, executiva e ativista). Lotação: 150 pessoas.

14h – Mesa: “Afro – Futurism: imagining an afro-centric world through the power of technology and identity”. Palestrantes: Nana Baffour (CEO Qintess) e Alexander Smalls (chef de cozinha internacional). Mediador: Eliezer Silveira Filho (CEO Roost).

15h30 – Mesa: Dados Importam: como os algoritmos impactarão cada vez mais nossa vida. Palestrantes: Lucas Reis (CEO Zygon); Nina da Hora (pesquisadora em tecnologia); Alana Cardoso (Qintess); Carlos Sales (New Creator IBM). Lotação: 150 pessoas.

17h – Mesa: Code or Die: Como o Brasil pode formar mais pessoas para áreas de tecnologia? Palestrantes: Celso Kleber de Souza (Qintess); Andressa Tairine (OQAE); Prof. Igor Miranda (UFRB). Mediação: Tata Ribeiro (Aimó Tech). Lotação: 150 pessoas.

18h30 – Caminhada percursiva com grupo Os Negões, da estátua de Zumbi (Praça da Sé) até a Casa Vale do Dendê.

19/11/2022

8h30: Mesa: Web 3: como podemos incluir a população negra neste cenário? e Lançamento da NFT “Pega Visão”. Palestrantes: Aaron Mitchel (Ex-diretor Global de RH – Netflix); Javonté Anyabwelé (VP Carnival Cruise); Tata Ribeiro e Daniel Neiva (Aimó Tech). Mediação: Paulo Rogério Nunes (Cofundador Vale do Dendê). Lotação: 150 pessoas.

10h – Mesa: Diversidade e Mídia. Palestrantes: Sandra Regina Boccia (Diretora do Segmento de Negócios- Editora Globo) e Juliana Vicente (cineasta e diretora do documentário “Racionais: Das ruas de São Paulo para o mundo” da Netflix). Mediação: Sara Barbosa (atriz/apresentadora). Lotação: 150 pessoas.

11h: Mesa: Como conectar a Diáspora Africana com a Internet? Palestrante: Kamil Olufowobi (CEO MIPAD Global); nome a confirmar. Apresentação: Paulo Rogério Nunes (Cofundador Vale do Dendê). Lotação: 150 pessoas.

Palacete Tira Chapéu

Rua Chile esquina com Rua Tira Chapéu, Centro

Exposição: A exposição ESTÚDIO ÁFRICA – COLEÇÕES ATLÂNTICAS apresenta 10 portraits de personagens brasileiros de Salvador e senegaleses de Dakar, em fundos decorativos que recriam cenas de cidades negras e simulam o deslocamento dos retratados. A Coleção Salvador, 2017 e Coleção Dakar, 2018 inspiram-se na história e nas práticas da fotografia na África Ocidental e realiza uma experiência que mescla antropologia estética e artes visuais para produzir uma arte diaspórica afro-brasileira. Uma terceira Coleção Mali – Bahia, com a participação luxuosa e presencial da fotógrafa malinesa Fatoumata Diabaté, está em processo de realização.

Idealização e Curadoria: Goli Guerreiro

Fotografias: Arlete Soares + Eder Muniz + Goli Guerreiro

18/11/2022

16h – Mesa: Mulheres pretas e o mundo digital: como usar as mídias e tecnologias a nosso favor?. Palestrantes: Carla Akotirene (escritora e intelectual); nome a confirmar. Mediação: Sara Barbosa (atriz/apresentadora). Lotação: 60 lugares.

19/11/2022

16h – Mesa: Novas narrativas para a mídia e tecnologia brasileira. Palestrantes: Dayane Barbosa (AsMinas Content); Tiago Rodriguez (Agência Ayóubà); Lula Rodrigues (Escola 42). Lotação: 60 pessoas.

Largo Tereza Batista

Rua João de Deus – Pelourinho

18/11/2022

19h30 – Show: Ministereo Público + Mad Professor (atração internacional). Lotação: 500 lugares.

Casa do Benin (programação parceira)

Rua do Taboão – Ladeira do Carmo

Exposições:

Galeria Pierre Verger – Acervo permanente do acervo da Casa do Benin. Peças coletadas por Pierre Verger em expedições aa Benin em 1980.

Galeria Lina Bo Bardi – Exposição temporária “Onde as cobras (não) dormem: Imagem e Re-territorios” em parceria com o grupo de pesquisa Balaio Fantasma do IHAC-UFBA. A exposição faz parte da ocupação Fantasmagorias Dahomeanas.

Visitação: terça a sábado, 10h às 17h. Gratuito.

18/11/2022

15h-16:30h – Roda de conversa: Uma nova era na diplomacia cultural? O museu na berlinda com Emi Koide (África nas Artes – CAHL – UFRB)/ Vilma Santos e José Eduardo (Acervo Laje) / Rebeca Carapiá (Irê arte, praia e pesquisa -SSA-BA). Lotação: 60 pessoas.

19/11/2022

14h-16h – James Codjo Awononnou (multiartista beninense) apresenta a cultura Vodoun a partir de peças do Acervo da Casa do Benin. Mediação: Beatriz Gonzalez (PPGDAN-UFBA) e Paola Barreto (IHAC-UFBA). Lotação: 60 pessoas.

