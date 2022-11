Festival Afropunk Bahia será exibido pela Globo; saiba mais

Foto: Saulo Brandão/ Afropunk

O festival Afropunk Bahia ganhará um especial na TV Globo. O maior festival de cultura preta do mundo será transmitido em um compacto com os melhores momentos da festa nos dias 26 e 27 de novembro.

O anúncio foi feito pelo próprio perfil do festival nas redes sociais. “Atenção Afropunkers, avisa que a @tvglobo tá on no maior festival de cultura preta do mundo! 🔥 Nos dias 26 e 27 de novembro, você vai poder conferir um compacto com os melhores momentos do festival. Quem vai colar com a gente?”.

Em 2022, o festival AFROPUNK chega com a promessa de ser ainda mais forte, potente e revolucionário. Em uma verdadeira mistura de gêneros, que vai da quebradeira ao punk, do pop ao samba, o público poderá curtir mais de 20 horas de evento e mais de 30 atrações nacionais e internacionais.

Entre as estrelas escaladas para o festival estão: Ludmilla, Baco Exu do Blues, Emicida, Psirico, Liniker, Mart’nália, Masego, Dawer x Damper, Margareth Menezes, N.I.N.A, Rayssa Dias, Ministério Público, Black Pantera, Young Piva, Paulilo Paredão, Yan Cloud e mais.

Os ingressos estão à venda em três modalidades de ingressos – inteira, meia-entrada e meia-social, no site Sympla.

SERVIÇO

Festival AFROPUNK Bahia

Quando? 26 e 27 de novembro

Horário? 18h – Abertura dos portões | 19h – Início dos shows | 05h – Encerramento

Onde? Parque de Exposições

Quanto? De R$ 90,00 a R$ 720,00

Classificação: 16 anos

