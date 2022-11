Festival ‘Clube do Fogo’ é realizado pela 1ª vez em Salvador

Foto: Divulgação

Salvador vai sediar, a partir de 19 de novembro, a primeira edição do festival de churrasco ‘Clube do Fogo’. O evento trará 10 estações de barbecue, com as mais variadas técnicas e vão desde o Fogo de Chão, Parrilla e chegam até a Defumação em Pit Smoker.

O público terá acesso gratuito e além da experiência gastronômica, o festival trará shows ao vivo. As crianças também são bem-vindas assim como os pets. O ‘Clube do Fogo’ criou uma área kids recheada de brincadeiras e ações infantis; assim como uma área de interações dos bichanos.

O festival será realizado no estacionamento ‘E’ do Shopping da Bahia até o dia 18 de dezembro.

Especialistas

Inúmeros especialistas estão no line up das grelhas. Começamos com o pitmaster da Nobre BBQ, Maurício Mota. Ele evidenciará muito sabor e a cultura do tradicional churrasco americano no estilo Brazilian Barbecue. Além dele, teremos o especialista na técnica ‘Fogo de Chão’, Heider Rodrigues e Harley Borges.

Ainda na lista, com experiências de grandes festivais do Brasil, teremos Henrique Santos. E para fechar, churrasqueiros do estado de Sergipe que ocuparão os boxes com foco nas proteínas de qualidade.

Evento

O Festival, que acontecerá sempre às sextas, sábados e domingos, traz variedades para todos os gostos: Costela Fogo de Chão, Frango no Motém, Pork Rib, as tradicionais Carne do Sol e Picanha, e os acompanhamentos que não podem faltar, como o bom e velho Arroz Carreteiro, Linguiça, Pão de Alho, e Coração, preferência das crianças.

As grelhas funcionarão sempre de 12h às 22h. E a partir do dia 02/12 elas abrirão um pouco mais cedo, das 11h às 21h.

A estrutura foi pensada também para receber os jogos do Brasil durante a Copa. Um telão já foi instalado com transmissão ao vivo para que os visitantes possam acompanhar a trajetória do hexa.

