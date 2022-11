Festival de Cultura Popular ocupa Centro Histórico de Salvador

Foto: Reprodução / Salvador da Bahia

O ‘Festival de Cultura Popular – Arte, Cultura e Memória do Povo Baiano em Movimento’ ocupará o Centro Histórico de Salvador entre os dias 25 e 27 de novembro. O projeto tem como principal objetivo proporcionar visibilidade e protagonismo aos principais grupos de Cultura Popular da Bahia, criando uma verdadeira vitrine.

O evento, organizado pelo Instituto ACM, reúne 24 grupos de várias cidades do Recôncavo Baiano, reunindo elementos de arte, dança, música, artesanato e culinária. A programação de três dias inclui ainda participações especiais de artistas e músicos baianos, que estarão se integrando aos grupos nos cortejos.

Tudo isso de forma gratuita, garantindo a amplitude e democratização de acesso a um conteúdo cultural de qualidade a todo o público da cidade de Salvador, seus turistas e visitantes.

SHOWS NO PALCO

Em um palco montado no Cruzeiro do São Francisco, os grupos encontrarão espaço de protagonismo, com apresentações musicais e artísticas. A programação no palco contará com 20 shows distribuídos ao longo de cada um dos três dias do Festival.

FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA

Ainda no Cruzeiro do São Francisco, a tradicional Feira da Sé reunirá 50 expositores, em um mix de produtos de artesanato, objetos utilitários e comidas típicas das regiões participantes do projeto. Peças tradicionais da ceramista Dona Cadu e as cores e formas das máscaras produzidas por artesãs e artesãos de Maragojipinho, além de santos em cerâmica, bordados, tecelagens, entre muitos outros trabalhos, poderão ser apreciados e adquiridos pelo público.

Restaurantes e bares da região do Centro Histórico fará a rota gastronômica com cardápio especial de culinária típica para os apreciadores de uma boa gastronomia.

PROGRAMAÇÃO

DIA 25/11 – Abertura (Sexta-feira)

• 11h às 19h – Feira da Sé

• 11h – Banda Didá e cortejo de baianas

• 16h – Filhos de Gandhy

• 17h – Missa celebrativa na igreja Rosário dos Pretos com a participação

das Irmandades da Boa Morte e dos Homens Preto

DIA 26/11 (Sábado)

• 11h às 19h – Feira da Sé

• 10h às 18h – Apresentação dos Grupos no palco e o cortejo nas ruas

• Encerramento – Grupo musical João do Boi

DIA 27/11 (Domingo)

• 11h às 19h – Feira da Sé

• 10h às 18h – Apresentação dos Grupos no palco e o cortejo nas ruas

• 18h – Encerramento – Samba de Roda de D. Cadu

OS GRUPOS

Caretas do Acupe (Santo Amaro)

Tradição africana presente no engenho do antigo Acupe desde meados do século XIX, os participantessaem àsruas, emitindo sonsfortes e assustando a comunidade, principalmente as crianças.

Quadrilha Junina Forró Asa Branca (Salvador)

As quadrilhassaíramda Europa e chegaramaossalões brasileiros em princípios do século XIX e, especialmente, em algumas zonas rurais, onde passou a ser dançada por ocasião dos festejos juninos.

Nego Fugido (Santo Amaro)

Espetáculo de forte conteúdo dramático tem como argumento a perseguição, captura e libertação de escravos escapados do domínio dosseus senhores. No decorrer do espetáculo, toques e cânticos de candomblé estão presentes.

Cortejo de Baianas (Salvador)

A origem das baianasremonta ao período da Colônia, quando as negras de ganho percorriam as ruas da cidade com tabuleiros equilibrados sobre a cabeça vendendo comida. No tabuleiro, estavam as iguarias dos orixás, acarajé, vatapá, abará, que as filhas de santo comercializavam como obrigação do Candomblé.

Pierrot Tradição de Plataforma (Salvador)

Associação fundada para incentivar o esporte e a cultura. Os integrantes se apresentam vestidos de pierrô, usando máscaras de pano com longas orelhas, como nos antigos carnavais.

Lindro Amor (Santo Amaro)

Manifestação de cunho religioso que tem como objetivo pedir esmolas para comemorar os festejos de São Cosme e São Damião, ou de outro santo. Os santos são colocados em andores ornamentados de papel crepom colorido e flores. O cortejo é acompanhado por instrumentistas tocando viola, cavaquinho, pandeiro,tambor e violão. Os cânticos entoados estão ligados ao santo homenageado.

Dança de procedência negra e influência ativa da cultura baiana, ocorre normalmente na cidade de Santo Amaro,sendo um showfolclórico que ocorre a mais de 100 anos.O grupo se compõe por alguns pares de homens, armados com um bastão de boa madeira de lei.

A mais conhecida e praticada forma de folclore na Bahia. Nessa manifestação de grupos, participam lutadores que, entre golpes de ataque e defesa, demonstram que, além da arte, a cultura prevalece. Tudo leva a crer que a capoeira, um misto de dança e luta, tenha sido criada e desenvolvida no Brasil pelos escravos e seus descendentes, como meio de defesa, com base em tradições africanas.

Sambas de Roda Raízes (Santo Amaro – Seu João do Boi, Samba Chula de São Brás, e Filhas de D. Cadú de Coqueiros, D. Nicinha)

Nome dado à Dança de Umbigada executada na Bahia. O grupo toca, canta, dança e quem puxa é um solista que é respondido por indivíduos em coro acompanhado por instrumentos de percussão e cordas. No samba-de-roda, cada participante vai ao centro do círculo formado pelo grupo, faz um pequeno solo e tira outra pessoa para dançar no centro, com uma umbigada. É um dos mais antigos tipos de samba, derivado do samba africano, primeira manifestação dessa dança no Brasil.

Banda Feminina Didá (Salvador)

Banda percussiva feminina fundada em 1993 pelo maestro Neguinho do Samba.

Afoxé Filhos de Gandhy (Salvador)

Seus membros-foliões estão vinculados a um terreiro de candomblé, unidos por uma religião, pelo uso da língua, da dança, do ritmo e dos códigos de origem nagô. A palavra “afoxé” significa adivinhação, profecia ou predição do futuro.

Irmandade da Boa Morte e dos Homens Pretos(Cachoeira e Salvador)

A Irmandade da Boa Morte é uma confraria religiosa afro-católica brasileira que organiza a Festa da Boa Morte. A história da confraria religiosa da Boa Morte se entrelaça com o maciço tráfico de escravos da costa da África para o Recôncavo canavieiro da Bahia, em particular para a cidade de Cachoeira.

Chegança Fragata Brasileira de Saubara (Saubara)

A marujada surgiu em Portugal, como comemoração, no contexto das conquistas e descobrimentos marítimos dos séculos XVI e XVII. Chegou ao Brasil, através dos portugueses que colonizaram nosso país. Porém, sofreu, em terras brasileiras, algumas modificações e adaptações culturais, ficando desta forma um pouco diferente do fandango de Portugal.

Samba de Bumba meu Boi e a Burrinha (São Bartolomeu)

Manifestação que sai na Lavagem Popular de São Bartolomeu no mês de agosto.

Grupo Cultural Samba de Roda de Maragogó (Maragojipe)

Tradicional do Recôncavo trazendo a singularidade da região.

Mascarados de Maragogipe (Maragojipe)

Tradicional grupo que é referência no carnaval da cidade, que se tornou o maior e mais festejado do interior da Bahia. Beleza, irreverência e alegria em um desfile diverso e representativo.

Samba filhos de Maracangalha (Maracangalha)

Tradicional samba que leva o nome da localidade eternizada na canção do mestre Caymmi. Alegria e irreverência.

Charanga Festiva de São Félix (São Félix)

Músicos que percorrem o circuito tocandomarchinhas e levando o clima daslavagens e festas de largo do interior da Bahia. Figuras tipicas e baianas também fazem parte do cortejo.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.