Festival ÊTA divulga Jorge e Mateus e Thiago Aquino como novas atrações

Foto: Lucas Salles / Divulgação

O grupo É o Tchan vai celebrar os 30 anos de existência com o Festival Êta. A festa acontecerá nos dias 11, 18 e 25 de janeiro na Arena Fonte Nova, em Salvador, e vai contar com convidados especiais do cenário local e nacional.

Nomes como Jorge e Mateus, Thiago Aquino e João Gomes vão dividir o palco com Beto Jamaica e Compadre Washigton. Os ingressos para o evento já estão disponíveis.

Mari Fernandez, Turma do Pagode, Pixote, Tierry, Escandurras, Hugo e Guilherme também estão confirmados nos ensaios de verão. Clássicos como “Pau que Nasce Torto”, “Dança da Tomada”, “A Dança do Bumbum” e “Bota a Cara no Sol”

SERVIÇO

Evento: Festival Êta – 30 anos do É o Tchan

Atrações: É o Tchan | Convidados: João Gomes, Jorge e Mateus, Thiago Aquino, Mari Fernandez, Tierry, Pixote, Turma do Pagode, Escandurras, Hugo e Guilherme

Local: Arena Fonte Nova, Salvador-BA

Datas: 11, 18 e 25 de janeiro de 2023

Valores – PASSAPORTES:

Arena – R$ 160

Área Vip – R$ 340

Front Stage – R$ 750 (open bar de cerveja, água e refrigerante)

LOUNGE ALL TYPE

1º lote – a partir de R$ 400

*VALORES SUJEITO A ALTERAÇÕES

Vendas: Balada App (site o app)

