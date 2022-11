Festival gratuito reúne cultura do recôncavo em Salvador

Foto: Divulgação

Entre sexta-feira (25) e domingo (27), Salvador receberá o Festival de Cultura Popular que oferecerá, gratuitamente, o acesso a artesanato e comida do recôncavo baiano. O evento acontece no Centro Histórico da cidade, com início sempre às 10h.

Serão 22 atrações artísticas da capital baiana, Santo Amaro, Acupe, Maragogipe, São Félix, São Bartolomeu, Saubara, São Brás e Maracangalha. Além disso, será realizada uma edição especial da Feira da Sé com 45 expositores, que colocarão a venda um mix de produtos das regiões que participam do projeto.

Foto: Divulgação

O evento conta com a participação dos bares e restaurantes do Centro Histórico de Salvador, bem como com os grupos musicais Banda Didá, Filhos de Gandhy e Pierrot de Plataforma, que realizarão cortejos durantes os dias de festival.

Quem visitar a festa também poderá assistir a manifestações culturais do Lindro Amor, Nego Fugido, Caretas do Acupe, Mascarados de Maragogipe, Bumba Meu Boi, entre outros grupos artríticos das regiões participantes.

Confira abaixo os detalhes da programação:

Dia 25.11 – sexta-feira

10h – Abertura – Cortejo com a Banda Didá – saindo do Largo do Cruzeiro do São Francisco e percorrendo as ruas do Pelourinho.

10h – Abertura – Feira da Sé – Largo do Cruzeiro do São Francisco.

11h – Caminho da Comida Afetiva do Recôncavo – roteiro gastronômico dos bares e restaurantes que estarão abertos a partir deste horário.

16h – Cortejo com os Filhos de Gandhy – 16h – saindo do Largo do Cruzeiro do São Francisco e recebendo na Igreja do Rosário dos Pretos os membros da Irmandade, as senhoras da Irmandade da Boa Morte e as Baianas de Acarajé. Logo em seguida será realizada a missa solene presidida pelo padre Lázaro Muniz. Após a missa todos seguem em cortejo para o Cruzeiro do São Francisco, entoando o Hino ao Senhor do Bonfim.

Dia 26.11 – sábado

10h – Cortejo pelas ruas do Pelourinho com o Pierrot de Plataforma, de Salvador.

10h – Abertura – Feira da Sé – Largo do Cruzeiro do São Francisco.

10h30 – Apresentação de Maculelê e Puxada de Rede de Santo Amaro, no palco do Cruzeiro do São Francisco.

11h – Caminho da Comida Afetiva do Recôncavo – roteiro gastronômico dos bares e restaurantes que estarão abertos a partir deste horário.

11h30 – Cortejo pelas ruas do Pelourinho com o Lindro Amor, de Santo Amaro.

12h – Apresentação do Samba Filhos de Cadú, de São Félix, no palco do Cruzeiro do São Francisco.

14h – Roda de Capoeira com a Associação de Capoeira Mestre Bimba, no Largo do Cruzeiro do São Francisco.

15h – Cortejo pelas ruas do Pelourinho com o Nego Fugido, de Acupe, Santo Amaro.

15h30 – Apresentação do Samba Chula de São Brás, de Santo Amaro, no palco do Cruzeiro do São Francisco.

16h30 – Cortejo pelas ruas do Pelourinho com o Caretas do Acupe, Santo Amaro.

17h – Apresentação do Samba de Roda João do Boi, de Santo Amaro, no palco do Cruzeiro do São Francisco.

18h – Show de Roberto Mendes, no palco do Cruzeiro do São Francisco.

Dia 27.11 – domingo

10h – Cortejo pelas ruas do Pelourinho com Mascarados de Maragogipe.

10h30 – Apresentação do Samba de Maragogó, no palco do Cruzeiro do São Francisco.

11h – Caminho da Comida Afetiva do Recôncavo – roteiro gastronômico dos bares e restaurantes que estarão abertos a partir deste horário.

11h30 – Cortejo pelas ruas do Pelourinho com o Bumba Meu Boi e a Burrinha de São Bartolomeu.

12h – Apresentação do Samba de Maracangalha, no palco do Cruzeiro do São Francisco.

14h – Roda de Capoeira com a Associação de Capoeira Mestre Bimba – Largo do Cruzeiro do São Francisco.

15h – Cortejo pelas ruas do Pelourinho com a Charanga de São Félix.

15h30 – Apresentação da quadrilha Forró Asa Branca, no palco do Cruzeiro do São Francisco.

16h30 – Cortejo pelas ruas do Pelourinho com a Chegança de Saubara.

17h – Apresentação do Samba de Dona Nicinha, no palco do Cruzeiro do São Francisco.

Encerramento do Festival de Cultura Popular.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.