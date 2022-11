Festival promove potência e representatividade negra em Ilhéus

Foto: Divulgação

Um evento que tem como proposta promover a potência e representatividade da música negra será realizado na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, no dia 10 de dezembro. Batizada de Aquilomba Festival, a produção oferece diversidade cultural e acessibilidade com atrações que se destacam na cena local e nacional. O evento ocorrerá no Mico Leão Music Club, com tradução em libras dos shows.

Filha da casa, Eloah Monteiro é umas das produtoras da festa e vai brindar a noite com o lançamento ao vivo da nova música de trabalho, chamada “Mais de 30”. Quem também retorna às origens é a banda OQuadro, que desde 2018 não sobe aos palcos de Ilhéus. O grupo que carrega em seu currículo turnês internacionais, participações de artistas como Emicida, Russo Passapusso e Elen Oléria, trilha sonora de novelas e séries, vai apresentar, pela primeira vez ao vivo na região, o álbum Preto Sem Açúcar, lançado este ano.

Outra atração de destaque é a banda soteropolitana Panteras Negras. Criada para fomentar a produção de mulheres negras na música instrumental, hoje a banda se caracteriza como a primeira banda instrumental LGBTQIAP+ negra do mundo e tem circulado por festivais e palcos em todo país com parceiras como Luedji Luna e Bia Ferreira. Panteras é conhecida pelo seu repertório múltiplo, que passeia por ritmos como afoxé, samba-reggae, dentre outros ritmos Afrodiaspóricos, além de coros vocais que refletem suas vivências como corpas dissidentes.

Completando a line up, a itabunense Ize Duque chega dominando o palco com sua voz marcante e seu trabalho autoral mais recente, além da cachoeirana Nahraujo e o DJ Set Sadan, fazendo a alquimia de ritmos negros com suas discotecagem na beira do mar.

Segundo Tici Belmonte, musicista e proprietária da Aquilomba Produtora, realizadora do evento “o nome Aquilomba vem do verbo aquilombar”. Então, além deste aquilombamento, a proposta é proporcionar diversão, liberdade, conexão, ancestralidade, beleza, acessibilidade e MUITA música para o nosso público de sul-baianos e turistas” afirma a produtora.

“O Aquilomba Festival é o evento música que vai ABRIR O VERÃO do Sul da Bahia, sem dúvida”, complementa Eloah Monteiro, produtora executiva do Festival.

Os ingressos estão à venda com preços que vão de R$ 45 a R$ 72, no primeiro lote. Eles podem ser encontrados no site Sympla.

Leia mais sobre Preta Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.