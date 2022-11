Festival reúne artistas negros locais em Alagoinhas; programação

Foto: Divulgação

A 5ª edição do Festival de Artes de Alagoinhas (Festa) irá reunir artistas negros locais na cidade, que fica localizada a 126 km de Salvador, entre os dias 22 e 27 de novembro. Com o tema “Alagoinhas Negra”, o evento se inspira na obra do artista afro-americano Jean-Michel Basquiat para elaborar a ideia de diásporas conectadas e celebra o Novembro Negro.

O festival será realizado no Centro de Cultura de Alagoinhas, e terá extensa programação, que inclui exposições, shows, bate-papos, oficina e exibição de filmes, abordando temáticas relacionadas às masculinidades negras, feminismo negro, afronegócios, moda e ancestralidade.

Depois de uma edição inteiramente online, em 2021, em decorrência do período mais crítico da pandemia de Covid-19, o Festa volta ao formato presencial, ocupando o foyer e as salas multiuso do espaço.

A abertura do evento acontece às 19h do dia 22, e vai contar com a rima premiada de MC Manzine, vencedor da Majestade da Gentalha 2022, além de um papo reto com o empreendedor negro Tiago Azeviche sobre negócios, moda e masculinidades negras, com mediação do ator e produtor negro Nando Zâmbia.

Nesse mesmo dia, a apresentação musical fica por conta do cantor e compositor Maurício Santana, seguido do momento Karaokê, quando o público também poderá dar uma palhinha.

O festival traz também a oficina “Eu Vejo Você – Dança dos Orixás para não Dançarinos”, da atriz e dançarina Fabíola Nansurê, que acontece nos dias 22 e 23 de novembro. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas neste link.

Durante os seis dias de evento, o público poderá conferir o trabalho de artistas negros e negras que criam e movimentam a cena cultural de Alagoinhas. Alguns deles são veteranos no festival e já participaram de outras edições.

Esse é caso do artista visual Pinho Blures, do fotógrafo Heitor Rocha, do grupo Sangue Real e da cantora Caffé Pitta.

Mas a maior parte da programação é composta por estreantes, jovens artistas que têm oxigenado a cena local e que participam do festival pela primeira vez, como os cantores e compositores João Sereno e Tauã Visceral, o grupo Manas no Poder, a banda Forró com Pimenta, a poetisa Turmalinah, a atriz Anny Rastelli, o fotógrafo Joan Souza e as dançarinas Reijane Santos, Aline Lucena e Lucivania Brighto.

A única atração convidada de outra cidade para esta edição, é o trio soteropolitano Trinca de Paz, composto pelos multi-instrumentistas e cantores Elinas, Lucas Diniz e Saulo Viana. Eles apresentam o seu repertório autoral e dançante, que flerta com elementos de Trap, Rap e Pagotrap, no dia 23 de novembro, às 19h.

O festival contará ainda com participações especiais de Mãe Rosa de Oyá, Fórum da Juventude Negra e coletivo GIRL UP em um bate-papo sobre identidade negra e ancestralidade; da fotógrafa Nildes Oliveira, e das professoras Alexandra Reis e Alda Pereira para uma conversa sobre autoconhecimento e autoestima da mulher negra; além do cantor Okohoa e do poeta Rafael Fonseca.

A programação tem também atividades voltadas para escolas com exibições de filmes e vídeos de produtores alagoinhenses, e a exposição Generation Z: Essence, produzida por estudantes do Colégio Modelo sob a coordenação da professora Maria Efigênia; além do encontro Capoeira – Uma ginga negra, com apresentações de rodas e da Orquestra de Berimbau, e do espaço Cultura Hip Hop na Cena.

O V Festa é realizado pelo L’ade Inan Ponto de Cultura, e tem o apoio de Juci Cardoso, Intense Eventos, HFotografia, Joan Souza, Sua Cidade em Revista, Gustavo Carmo, Pega Outdoor, Câmara Municipal de Alagoinhas, Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo (Secet) e InterData.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

22 a 27 de novembro

DIA 22 (terça-feira)

14h – 16h OFICINA Eu Vejo Você – Dança dos Orixás para não Dançarinos com Fabíola Nansurê

19h Abertura das Exposições

Pinho Blures / En línea: Uma historiografia da descontinuidade

Heitor Rocha e Nildes Oliveira / Fotobiografias e Narrativas

Joan Souza e Heitor Rocha / A Quarta É Nossa

Colégio Modelo / Generation Z: Essence

19h30 A Rima da Majestade com MC Manzine

19h40 Um papo reto com Tiago Azeviche

Moda – Masculinidades – Afro Negócios

Provocador: Nando Zâmbia

21h ILÊ ACÚSTICO

Maurício Santana + Karaokê

DIA 23 (quarta-feira)

9h – 22h Exposições

AGÔ MOSTRA DE CINEMA

9h Gbagbe – Árvore das Memórias

Bate-papo: Nando Zâmbia + Fórum da Juventude Negra + GIRL UP

14h Ìyàwó – Filhos do Encanto / Onan Yá – A Caminhada da Sacerdotisa

Bate-papo: Nando Zâmbia + Mãe Rosa + Fórum da Juventude Negra + GIRL UP

14h – 16h Oficina Eu Vejo Você – Dança dos Orixás para não Dançarinos com Fabíola Nansurê

19h A QUARTA É NOSSA

Palavrório: Turmalinah + Anny Rastelli

Trinca de Paz + Karaokê

DIA 24 (quinta-feira)

9h – 22h Exposições

AGÔ MOSTRA DE CINEMA

9h Ìyàwó – Filhos do Encanto / Onan Yá – A Caminhada da Sacerdotisa

Bate-papo: Nando Zâmbia + Mãe Rosa + Fórum da Juventude Negra

14h Gbagbe – Árvore das Memórias

Bate-papo: Nando Zâmbia + Fórum da Juventude Negra

16h Jogo da Seleção Brasileira

19h Cultura Hip Hop na Cena + Sangue Real

20h30 ILÊ ACÚSTICO

Tauã Visceral + Karaokê

DIA 25 (sexta-feira)

9h – 22h Exposições

MOSTRA HFOTOGRAFIA

9h Alexandra Reis – Heitor Rocha – Nildes Oliveira

14h Alda Pereira – Heitor Rocha – Nildes Oliveira

19h Fotobiografia e Narrativas

20h ILÊ ACÚSTICO

Manas no Poder + João Sereno e O Arrepio + Karaokê

DIA 26 (sábado)

9h – 22h Exposições

17h – 19h Capoeira – Uma ginga negra

Orquestra de Berimbau e Roda de Capoeira

20h ILÊ ACÚSTICO

Forró com Pimenta + Karaokê

DIA 27 (domingo)

9h – 21h Exposições

10h O Coroa

10h30 CAFÉ COM BASQUIAT

Pinho Blures e Rafael Fonseca

15h PAPO DANÇANTE

Reijane Santos – Aline Lucena – Lucivania Brighto

17h ILÊ ACÚSTICO

Caffé Pitta + Karaokê

SERVIÇO

O quê: V Festival de Artes de Alagoinhas – Alagoinhas Negra

Quando: 22 a 27 de novembro de 2022

Onde: Centro de Cultura de Alagoinhas

Quanto: Gratuito

