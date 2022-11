Festival Salvador Jazz volta ao Rio Vermelho no mês de dezembro

Foto: Jefferson Peixoto / Secom

Após 2 anos sem atividades presenciais, o Festival Salvador Jazz volta a ocupar o Rio Vermelho, bairro mais boêmio de Salvador, a partir do mês de dezembro. O evento, que acontecerá entre os dias 3 e 4, pretende reunir famílias e jovens amantes do ritmo jazz no Largo da Mariquita.

Dentre as atrações desta 6ª edição, estão Jordi Amorim, Panteras Negras, IFÁ, Orkestra Rumpilezz, Ana Karina Sebastião, Pradarum, Amaro Freitas e Orkestra Afrosinfônica. Vale ainda ressaltar que o evento ainda fará uma homenagem ao músico e instrumentista Letieres Leite, que faria aniversário no dia 8 de dezembro.

“Salvador não é intitulada como Cidade da Música, pela Unesco, à toa. Somos fortes na musicalidade, na mistura de ritmos, na inovação e no talento ligados a essa arte. Estamos ansiosos para a retomada desse que é um dos eventos mais especiais dentro do calendário oficial de eventos da cidade“, ressalta o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.

O evento tem produção da Maré Produções Culturais, com co-produção da Prefeitura de Salvador, através da Empresa Salvador Turismo (Saltur), e patrocínio da Larco Distribuidora, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

‘’Essa ação fortalece o propósito de ocupar os espaços públicos com arte e cultura gratuita e acessível para a população. Ao longo de dois dias, promoveremos oito shows e dois workshops de formação totalmente gratuitos’’, afirma a diretora geral da Maré Produções, Fernanda Bezerra.

