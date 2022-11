Festival Virada Salvador inicia venda de ingressos para camarotes

Foto: Divulgação

O Festival da Virada Salvador iniciou nesta sexta-feira (25) a venda dos ingressos para o camarote do evento. O Camarote do Reveillón da Virada ficará na Arena Daniela Mercury, na Orla da Boca do Rio. O festival acontece entre os dias 28 e 31 de dezembro e os interessados já podem comprar seus ingressos on-line.

Aqueles que preferirem também podem ir até os pontos fixos de vendas de ingresso na loja Melissa localizada nos Shoppings Barra, Bahia, Salvador, Paralela e Parque Shopping. Os valores estão entre R$100 e R$380 e pessoas com 16 anos ou mais podem comprar ingressos entre os dias 28 e 30 de dezembro. Já pessoas maiores de 18, podem garantir um ingresso para qualquer dia de festival.

O público poderá escolher entre o camarote Elegance e o que possui acesso à frente do palco. No espaço do Elegance, estarão disponíveis finger foods, como pizza, hambúrguer e acarajé. Além disso, o serviço inclui open bar com cerveja, água, refrigerante, energético, Vodka Nacional, Whisky 8 anos, Gin, Tonica e Espumante, entre 23h e 01h.

Para aqueles que optarem pelo camarote com acesso à frente do palco, também estarão disponíveis as finger foods, porém, dentre os pratos oferecidos também estarão picolé, temaki e outros quitutes. A opção também oferece serviço open bar e serão oferecidas Vodka Importada e Whisky 12 anos, bem como as opções inclusas no camarote Elegance.

Confira abaixo as atrações que estarão no Festival da Virada:

28 de dezembro

Bloco afro Ilê Aiyê

Bell Marques

Nattan

É o Tchan

Ivete Sangalo

Tarcísio do Acordeon

29 de dezembro

DJ Alok

Gusttavo Lima

Rafa e Pippo

Xand Avião

Parangolé

Simone Mendes

30 de dezembro

Durval Lélys

Jorge & Mateus

Psirico

Mari Fernandez

Vítor Fernandes

Thiago Brava

31 de dezembro

Cláudia Leitte (faz a contagem regressiva)

Lincoln

Léo Santana

Wesley Safadão

João Gomes

Zé Vaqueiro

Thiago Aquino

1º de janeiro

Daniela Mercury

Saulo

Olodum

Timbalada

Danniel Vieira

La Fúria

