O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF/ Mapa), participa da 34ª edição da Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris) que ocorre, de 3 a 6 de novembro, no Serra Park, em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Festuris: Mapa participa da mais tradicional feira de negócios turísticos

A feira é uma das mais antigas e tradicionais feiras do turismo brasileiro e do continente que reúne as principais marcas e profissionais da indústria turística para uma completa imersão de negócios, networking, conteúdo e experiências, de acordo com a divulgação oficial.

Ressignificando o turismo

De acordo com informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o evento acontece sob a temática “Ressignificando o Turismo” e reúne mais de 2.500 marcas em exposição, 40 destinos internacionais, além de oferecer a oportunidade para promoção de produtos e iniciativas do turismo nacional e internacional, divulgação de destinos, lançamento de tendências do mercado, posicionamento de marcas em diferentes segmentos e geração de negócios entre os participantes.

Destaque para a agricultura familiar

Nesta edição, o espaço institucional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) reúne dez empreendimentos da agricultura familiar (da região Sul e Norte), compostos por mulheres na sua maioria, com produtos comercializados em roteiros turísticos rurais, destaca a divulgação oficial.

Espaços direcionados e destaque para a gastronomia marcam o evento

Além da feira geral, o Festuris trabalha com espaços segmentados voltados para diferentes nichos do mercado turístico, como o Green Experience, Luxury, Business & Innovation, LGBT+, Wedding e a novidade desta edição, o Food & Drinks Experience.

No espaço, além de apresentar a culinária típica da região sul, serão oferecidas amostras da gastronomia nacional e internacional. Também terão aulas-show e comercialização e demonstração de produtos e pratos especiais, destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Serviço:

34ª edição da Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris)

Data: 3 a 6 de novembro de 2022

Horário: 10h às 21h

Local: no Serra Park – Gramado (RS)

Festuris

De acordo com informações oficiais, o Festuris Gramado nasceu há mais de três décadas com a missão de conectar marcas, destinos e pessoas para contribuir no desenvolvimento do turismo.

Dados oficiais

A feira é também efetiva em resultados, foram mais de 8 mil inscritos e mais de 2 mil marcas em exposição. Além disso, o número de agendamentos de reuniões a partir do APP Festuris superou os 10 mil, de acordo com a página oficial do evento: https://www.festurisgramado.com.