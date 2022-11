FGTS: O que acontece se eu não resgatar os valores liberados pelo saque-aniversário?

Como mencionado, o saque-aniversário é uma modalidade do FGTS que permite ao trabalhador sacar parte do saldo disponível em suas contas do FGTS todos os anos no mês de seu aniversário. A modalidade foi lançada em abril de 2020 e já atende mais de 21 milhões de trabalhadores. Cerca de R$ 31 bilhões foram concedidos.

Segundo as regras da modalidade, quem opta pelo saque-aniversário do FGTS deve retirar o valor até três meses após o depósito. O prazo se inicia no primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador e finaliza no último dia útil do segundo mês subsequente.

Porém, se o titular não resgatar a quantia após o prazo determinado, o valor retornará para as contas de onde saíram, ou seja, não serão perdidos. No entanto, só será possível sacar o dinheiro novamente no ano seguinte, quando o próximo saque-aniversário for liberado.

Calendário do saque-aniversário em 2022

Abaixo, confira o calendário do saque-aniversário deste ano, de acordo com a data de aniversário do trabalhador.

Janeiro: recebe a partir do dia 3 de janeiro a 31 de março;

Fevereiro: 1º de fevereiro a 29 de abril;

Março: 2 de março a 31 de maio;

Abril: 1º de abril a 30 de junho;

Maio: 2 de maio a 29 de julho;

Junho: 1º de junho a 31 de agosto;

Julho: 1º de julho a 30 de setembro;

Agosto: 1º de agosto a 31 de outubro;

Setembro: 1º de setembro a 30 de novembro;

Outubro: 3 de outubro a 30 de dezembro;

Novembro: 1º de novembro a 31 de janeiro de 2023;

Dezembro: 1º de dezembro a 28 de fevereiro de 2023.