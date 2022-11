FGTS tem novo saque liberado hoje (28/11)? Veja quando você pode sacar

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito dos trabalhadores que atuam com a carteira assinada. A poupança é criada com depósitos mensais realizados pelo empregador, equivalentes a 8% do salário do colaborador. Desse modo, toda vez que o cidadão é contratado sob a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), uma nova conta é aberta em seu nome no FGTS.

No entanto, apesar de todo saldo depositado no FGTS ser de propriedade do trabalhador, ele não pode ser sacado em qualquer momento. Conforme a lei que regula o Fundo de Garantia, o saque somente pode ser feito em situações específicas, a exemplo da demissão sem justa causa. Veja a seguir mais 17 casos em que é possível resgatar os valores guardados do FGTS:

Rescisão por acordo entre empregador e empregado; Para compra da casa própria; Para complementar pagamento de imóvel comprado através de consórcio; Para complementar pagamento de imóvel financiado (pelo SFH – Sistema Financeiro de Habitação); Rescisão por término de contrato por prazo determinado; Por fechamento da empresa: vale em caso de extinção parcial ou total da empresa ou estabelecimento; Rescisão por culpa recíproca (empregador e empregado) ou por força maior (se a empresa é atingida por um incêndio ou enchente, por exemplo); Rescisão por aposentadoria; Em caso de desastres naturais, como enchentes ou vendavais; Ser um trabalhador avulso, empregado através de uma entidade de classe, fica suspenso por período igual ou superior a 90 dias; Para trabalhadores quem tem 70 anos ou mais; Trabalhadores ou dependentes portadores de HIV; Trabalhadores ou dependentes diagnosticados com câncer; Trabalhadores ou dependentes que estejam em estágio terminal por causa de uma doença grave; Empregados que ficam três anos seguidos ou mais sem trabalhar com carteira assinada; Em caso de falecimento do titular, os dependentes e herdeiros judicialmente reconhecidos, podem efetuar o saque Saque-aniversário.

Como consultar o saldo do FGTS?

O trabalhador pode consultar o seu FGTS de várias formas. Portanto, veja cada uma delas a seguir:

Por SMS

Sendo uma das formas mais práticas de consultar o FGTS, o trabalhador pode aderir a opção de receber mensagens de textos (SMS) quando houver alguma movimentação em suas contas no Fundo de Garantia.

Por correspondência

Outra forma de receber o extrato do FGTS é em sua própria residência. O trabalhador pode ter acesso às informações a cada dois meses, basta informar o endereço completo no site do órgão, em uma agência da Caixa ou pelo telefone 0800 726 01 01.

No site ou aplicativo

Por fim, é possível consultar o extrato do FGTS através do site da Caixa ou pelo aplicativo FGTS. Pelo site, o trabalhador deve informar o NIS (PIS/Pasep) ou a Senha Cidadão. A consulta pelo aplicativo também é simples, no entanto, é preciso baixá-lo.