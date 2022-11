FGTS terá saque DUPLO em NOVEMBRO; Veja quem pode receber

Neste mês de novembro, os trabalhadores que têm direito ao FGTS poderão realizar um saque duplo do benefício. Entretanto, para isso, será necessário que os beneficiários cumpram os requisitos das diferentes modalidades.

Com a junção das duas modalidade de saque do FGTS, alguns trabalhadores poderão resgatar até R$ 3,9 mil de suas contas. Portanto, confira os benefícios e saiba se terá direito.

Saque-aniversário do FGTS

Os trabalhadores nascidos em novembro já podem realizar o saque-aniversário do FGTS. Anualmente, a modalidade libera parte do saldo disponível nas contas do fundo do trabalhador no mês do seu aniversário. De acordo com dados, cerca de 21 milhões de trabalhadores já aderiram a modalidade.

É importante salientar que o valor que o trabalhador vai sacar varia de acordo com o saldo disponível em sua conta. Os beneficiários podem resgatar até R$ 2,9 mil.

Por se tratar de uma modalidade optativa, o beneficiário deve manifestar o seu interesse à Caixa Econômica Federal, instituição financeira responsável pelas liberações, por meio dos seguintes canais de atendimento:

Aplicativo do FGTS , disponível para celulares Android e iOS;

, disponível para celulares Android e iOS; Site da Caixa;

Na agência da Caixa.

Os trabalhadores que desejam receber os valores ainda este ano devem aderir a modalidade até o último dia útil do mês em que faz aniversário. Isso porque, o trabalhador tem um prazo de até três meses para sacar a quantia liberada.

Saque extraordinário

O saque extraordinário do FGTS foi liberado para 42 milhões de trabalhadores que possuem saldo disponível em suas contas vinculadas ao Fundo de Garantia. O valor do resgate dessa modalidade é de até R$ 1 mil.

O valor já está disponível a todos os trabalhadores e poderá ser resgatado até o dia 15 de dezembro. Vale ressaltar que os pagamentos foram depositados na conta do Caixa Tem, conta poupança digital da Caixa Econômica.

Para consultar os valores do FGTS, o titular pode acessar o site da Caixa Econômica Federal ou o aplicativo do FGTS. Outra forma de verificar a situação é ligando para o número 158 ou indo em uma agência do banco.

Saiba como solicitá-lo

O saque do FGTS pela aposentadoria é uma modalidade prevista em lei, disponível para os trabalhadores e diretores não empregados. O resgate é autorizado, inclusive, quando a aposentadoria é por invalidez.

Como mencionado, o trabalhador pode sacar todo saldo do seu FGTS, mas nos casos em que continuar com o vínculo empregatício, terá direito de sacar os valores mensalmente.

Assim, quando a aposentadoria é habilitada pelo INSS, os sistemas Caixa liberam o valor automaticamente. Veja como ter acesso ao benefício:

Acesse o APP FGTS; Confira se aparece o CARD informando que “você possui valores liberados para saque”; Se tiver, clique no CARD; Informe como deseja receber o seu saldo no FGTS. É possível escolher entre: cadastrar uma conta bancária de sua titularidade, de qualquer Instituição Financeira; ou escolher um dos canais físicos de pagamento CAIXA; O valor será direcionado para o canal escolhido para recebimento em até 5 dias úteis da solicitação.

Nos casos em que não aparecer o CARD informando que possui valores a resgatar do FGTS, será necessário fazer a solicitação pelo próprio aplicativo do Fundo de Garantia, veja os passos a seguir:

Acesse o APP FGTS; Clique na opção “Meus Saques”; Escolha a opção “Aposentadoria”; Leia as condições necessárias para o saque e clique em “Solicitar Saque FGTS”; Cadastre uma conta bancária de sua titularidade, de qualquer banco; Envie os documentos exigidos; A CAIXA irá validar os dados e caso esteja tudo certo, o valor será creditado na conta.