FGV inicia aplicação de provas do Vestibular 2023 nesta segunda-feira (14)

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) inicia nesta segunda-feira, dia 14 de novembro, a aplicação das provas do Vestibular 2023. O segundo dia de provas será realizado na terça-feira (15). Em ambos os dias, a aplicação acontecerá em dois turnos.

De acordo com o edital, a seleção será aplicada de forma on-line e as avaliações estão divididas em quatro blocos, com a seguinte distribuição:

14 de novembro

15 de novembro

O edital estabelece ainda que a avaliação será feita através do sistema de provas da FGV. Os candidatos devem acessar a plataforma através do link disponibilizado pela FGV com 30 minutos de antecedência do horário de início das provas. Além disso, a Fundação vai exigir a apresentação de documento oficial de identificação com foto.

Vagas e resultados

O Vestibular Unificado 2023 da FGV visa selecionar novos alunos para os cursos de graduação ministrados nas cidades de Brasília (DF), São Paulo e Rio de Janeiro. Conforme o edital, a oferta total é de 94 vagas para Brasília, 531 para São Paulo e 343 para o Rio de Janeiro.

A divulgação do resultado final varia de acordo com a cidade e o curso. Desse modo, os aprovados para os cursos do Rio de Janeiro serão conhecidos em 5 de dezembro. O resultado dos cursos de Administração (Brasília) e Ciências Econômicas (São Paulo) está previsto para 21 de dezembro. Já as listas dos aprovados nos demais cursos estão previstas para o dia 4 de janeiro de 2023.

Veja mais detalhes no site da FGV.

