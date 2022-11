FGV realiza segundo dia de provas do Vestibular 2023

A Fundação Getulio Vargas (FGV) realiza nesta terça-feira, dia 15 de novembro, o segundo dia de provas da modalidade tradicional do Vestibular 2023. A aplicação do exame e feita totalmente online e em dois turnos.

Nesse segundo dia de prova, os candidatos farão as avaliações do 3º e do 4º bloco. De acordo com o edital, o 3º bloco conta com as provas objetivas de Inglês e Língua Portuguesa, que serão aplicadas das 9h às 11h. Já o 4º bloco será das 16h às 17h30 e será composto por provas discursivas sobre assuntos específicos, ou seja, de acordo com o curso de escolha.

Conforme as orientações da FGV, os candidatos devem acessar o sistema de provas através do link disponibilizado pela instituição com 30 minutos de antecedência do horário de início das provas.

Os candidatos devem se certificar com antecedência que as configurações dos aparelhos utilizados, como microfone e câmera, estão adequadas. Além disso, a Fundação vai exigir a apresentação de documento oficial de identificação com foto para dar início à aplicação.

Vestibular 2023

A FGV iniciou a aplicação das provas do Vestibular 2023 na segunda-feira (14). Desse modo, ontem, os candidatos responderam as provas do 1º (redação) e 2º blocos (prova de Matemática e Ciências Humanas).

Para o Vestibular Unificado 2023, a FGV está ofertando vagas em diversos cursos para ingresso no primeiro semestre de 2023, sendo 94 vagas para Brasília, 531 para São Paulo e 343 para o Rio de Janeiro. A divulgação do resultado final varia de acordo com a cidade e o curso. Confira abaixo:

Cursos do Rio de Janeiro: 5 de dezembro .

. Cursos de Administração (Brasília) e Ciências Econômicas (São Paulo): 21 de dezembro .

. Demais cursos: 4 de janeiro de 2023.

Acesse o site da FGV para mais informações sobre o Vestibular 2023.

