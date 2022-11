Filha de Brown aproveita praia com amigos: ‘Não quero ir embora’

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Clara Buarque aproveitou a tarde desta terça-feira (29) na praia do Porto da Barra, em Salvador, ao lado de amigos. Nas redes sociais, a atriz dividiu alguns registros com os seguidores e afirmou que não quer “ir embora” da sua terra natal.

Vale destacar que no dia em que Carlinhos Brown comemora 60 anos, a festa é em dobro na família, afinal a filha do cantor com Helena Buarque, Clara Buarque, também veio ao mundo em 23 de novembro. Estreando como atriz em “Travessia”, Clara Buarque completou 24 anos e, além de filha do cacique do Candeal também é neta do cantor Chico Buarque e Marieta Severo.

Em 2019, Clara integrou o musical “Novos baianos”, este ano, ela passou a fazer parte da série “Tudo Igual Só Que Não”, da Disney +. Ela também fez a série “Tá Tudo Certo”. Este ano, ela também se empenhou nas gravações do filme ‘Ó Paí, Ó 2’.

Em entrevista recente ao jornal O Globo, Clara se declarou ao pai. “Nascemos no mesmo dia (23 de novembro), somos muito conectados, ele é meu melhor amigo. Sou meu pai em versão mulher. Ele é a minha referência de liberdade, de ser quem se é e de coragem. É só olhar para ele que entendo quem eu sou. Gosto de estar com ele, da presença, da energia. Perto dele, me reabasteço”.

Em uma publicação, no seu perfil no Instagram, a jovem dividiu alguns cliques feitos no dia do seu aniversário. “Dia mais que especial! Comemorando nosso 23/11 com toda família. Eu me derreto de amooor!”. Veja o post abaixo:

