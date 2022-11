Filha de Juliano Cazarré apresenta piora em quadro clínico

Foto: Reprodução/ Instagram

Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, usou as redes sociais para pedir orações para a pequena Maria Guilhermina, internada há cinco meses na UTI de um hospital em São Paulo.

Em uma postagem no Instagram, a matriarca da família relatou que a bebê apresentou uma piora em seu quadro clínico e pode ter sofrido uma grave infecção.

“Quem puder, reze pela Maria Guilhermina. Ela piorou bastante, provavelmente está com uma infecção grave. Estamos fazendo tudo para que ela se recupere logo. Contamos com as orações de todos vocês, meus amigos”, contou ela na rede social.

A quinta filha do casal nasceu com uma condição rara, a anomalia de Ebstein. Desde o nascimento, em julho, até novembro, a bebê já passou por diversos procedimentos, entre eles o cateterismo, a colocação de um stent para evitar entupimento da artéria, e a traqueostomia.

No início do mês a pequena fazia um treinamento para poder voltar a respirar sozinha após passar pela traqueostomia.

