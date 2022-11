Filha de Pelé fala sobre estado de saúde do ex-jogador: ‘Não tem surpresa’

Foto: Reprodução/Instagram

Kely Nascimento, filha do ex-jogador de futebol Pelé, falou sobre a internação do pai, nesta quarta-feira (30), por meio das redes sociais.

Por meio do perfil no Instagram, Kely compartilhou uma nota onde falou sobre o estado de saúde de Pelé e revelou não estar correndo para o hospital no momento.

“Olá amigos. A mídia está surtando novamente e eu quero vir aqui abafar um pouquinho. Meu pai está internado, está regulando medicamento”, iniciou.

Eu não estou pulando num voo para correr lá. Os meus irmãos estão no Brasil visitando e eu vou no ano novo. Não tem surpresa, nem emergência. Agradecemos muito todo carinho e amor que vocês transmitem”, completou a filha do ex-jogador.

O Rei do futebol foi levado para o hospital pela esposa, Márcia Aoki, e por um cuidador após apresentar um quadro de inchaço no corpo. Pelé está sendo submetido a uma bateria de exames ao longo desta quarta-feira para uma avaliação mais aprofundada de seu quadro. O hospital não divulgou boletim médico.

Segundo a ESPN, o corpo médico do Einstein que cuida do ex-jogador confirmou o quadro de anasarca (inchaço generalizado), uma síndrome edemigêmica (edema generalizado) e ainda identificou uma “insuficiência cardíaca descompensada”.

