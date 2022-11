Filho de Saulo já foi jogador de futebol e atuou em série da Disney

Foto: Reprodução/ Instagram

O nome de João Lucas, filho do cantor Saulo Fernandes com a modelo Luiza Hermeto, está entre os mais buscados das redes sociais. O motivo? O novo romance do rapaz, com a ex-BBB Thais Braz.

A relação dos pombinhos se tornou pública no último final de semana, após a presença da dentista na festa Onda, que aconteceu no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio.

Foto: Reprodução / Instagram

Para quem já está acostumado com a figura do rapaz, uma cópia do pai em aparência física, ver o rosto de João Lucas não é uma novidade. Mas quem não está familiarizado com a pessoa, com certeza se pergunta: quem é João Lucas?

Pensando nisso, o iBahia trouxe algumas informações sobre o rapaz, que deve ser visto com frequência ao lado da ex-BBB. Confira:

Filho gato de Saulo

Fora da Bahia, João Lucas costuma ser citado como “o filho gato de Saulo, da Banda Eva”, mesmo que Saulo tenha deixado a banda há 10 anos. Figurinha carimbada nos shows do pai, João Lucas já chamava atenção ao acompanhar o desfile que Saulo fazia com o EVA no Carnaval de Salvador, sempre no cantinho do trio.

Foto: Reprodução/ Instagram

O jovem já chamava atenção pela beleza e fez algumas campanhas publicitárias, como uma para a marca de roupa Mahalo, em 2016. Aos 18 anos, João Lucas se aventurou na carreira de jogador de futebol. O rapaz integrou o time sub-20 do Bahia, mas não chegou a se firmar como um atleta do time. Além do futebol, João é apaixonado pelo surf, que pratica desde os 10 anos.

Carreira artística

O pontapé na carreira artística foi dado como ator na série “Juacas”, produção do Disney Channel, em 2019. Ao lado de Carolina Oliveira, Suzy Rêgo e Eike Duarte, João participou da produção que contava a história de jovens que queriam se tornar profissionais no surf.

Na época, em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, João Lucas revelou que contou com uma ajuda especial para seu primeiro trabalho, a do tio, Iran Malfitano, que é irmão de sua mãe.

Foto: Reprodução/ Instagram

Em 2021, João Lucas seguiu por outro caminho. Na web, o rapaz já dava indícios de que gostava da música e sempre que podia, aparecia na percussão com o pai, mas o trabalho só se concretizou ao se jungar com Miguel Freitas e Zaia, filhos de Carlinhos Brown e Reinaldo, para lançar a banda Filhos da Bahia.

O grupo, que faz uma referência aos pais dos integrantes, percorreu algumas cidades brasileiras e ganhou gás em 2022, com uma participação no Fortal, Carnaval fora de época de Fortaleza. Neste ano, a banda ainda ganhou um novo integrante, Raysson, filho de Tonho Matéria, e teve seu primeiro lançamento, um cover da música ‘Eu Também Quero Beijar’, de Pepeu Gomes.

Os amores de João Lucas

No quesito amor, João Lucas teve alguns romances com pessoas públicas, como o com a atriz Carolina Helena. Na época, o filho de Saulo tinha 20 anos e a atriz, que participou da trama ‘O Outro Lado do Paraíso’ tinha 29.

Foto: Instagram/ Alô Alô Bahia

Outro romance que deu o que falar foi com a cantora Alinne Rosa. Na época, a ex-vocalista do Cheiro de Amor tinha 36 anos e o rapaz 19. Os dois foram fotografados juntos no Festival de Lençóis, na Chapada Diamantina, no entanto, o envolvimento não foi pra frente.

