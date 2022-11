Filho do cantor de pagode Waguinho é morto aos 22 anos no Rio

Foto: Reprodução/ Instagram

O cantor Waguinho, do grupo Os Morenos, sucesso nos anos 90, lamentou a perda do filho Lucas Felipe, assassinado com um tiro na última terça-feira (8) no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, o ex-pagodeiro, agora pastor, desabafou após morte do jovem de 22 anos. “Meu filho, Lucas Felipe. Vou me lembrar de você sempre como um menino alegre, e muito, muito, muito carinhoso. Te amarei para sempre”.

O corpo de Lucas foi velado no cemitério de Irajá, na Zona Norte da cidade. Na web, Waguinho Jr, irmão mais velho do jovem, expressou a dor da perda.

“É cabeça…Sua partida precoce partiu o coração da nossa família. Você foi um irmão espetacular. Só quem teve o prazer de conviver contigo, sabe do tão puro que você era. Tá doendo muito, mas vamos prosseguir, crendo que Deus tá no controle! Teu gordinho vai te amar pra sempre.”

Waguinho, que foi consolado por famosos como Netinho de Paula e pelo político Magno Malta, tem outros cinco filhos que também passam pelo luto de ter perdido o irmão, são eles Junior, Gabriel, o caçula Cainã, Joyce e Stephanie, do relacionamento com a ex-modelo Solange Gomes.

