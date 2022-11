Filhos da Bahia fará participação no Carnaval de Salvador em 2023

Foto: Reprodução/ Instagram

O Carnaval de 2023 será o momento de matar a saudade da folia, que há dois anos não acontecia devido à Covid-19, mas também será o momento de ter contato com novos trabalhos.

A avenida será o cenário para uma das maiores apresentações do grupo Filhos da Bahia, comandado por Zaia, Migga Freitas, João Lucas e Raysson Lima, filhos de Reinaldinho, Carlinhos Brown, Saulo e Tonho Matéria respectivamente.

Em um bate-papo com o iBahia, Zaia confirmou a participação da banda na folia e falou ainda sobre as novidades que serão lançadas pela banda. “Vem Carnaval por aí, Filhos da Bahia estará na festa, tem bloco e tem pipoca. Vai ser um momento bem especial. Estamos preparando também o lançamento de algumas músicas inéditas e ainda em novembro o público vai conhecer o primeiro trabalho”.

Atualmente, a banda trabalha com a recém ‘Eu Também Quero Beijar’, uma versão do sucesso de Pepeu Gomes de 1981. Ao site, Zaia contou o motivo de ter escolhido o hit para ser o primeiro trabalho deles.

“A gente é muito fã de Pepeu e da história da Bahia como um todo, então a gente entendeu que grande parte da ‘responsabilidade’ dos Filhos da Bahia, de uma forma leve, é fazer com que essa geração 25- conheça o que é Pepeu, Brown, Baby, Novos Baianos, o Tropicalismo”, pontua.

A proposta inicial da banda foi justamente resgatar os grandes hits e fazer com que a nova geração tenha contato com quem começou o movimento da música baiana. “Com a difusão da internet, é tanta coisa que a galera recebe que fica muito distante conhecer o trabalho antigo, então fica para gente essa coisa de trazer essas produções, dar uma nova roupagem e apresentar os artistas originais”.

Zaia ainda falou sobre a nova adição da banda, a chegada de Raysson Lima em 2022 para os Filhos da Bahia.

O jovem, que é produtor musical, percussionista, cantor e multi-instrumentista, já passou pela Timbalada, tocou com Ivete Sangalo, Claudia Leitte, com Carlinhos Brown, e é o primeiro jovem negro da comunidade a ser solista em uma orquestra tocando berimbau, com a Neojiba.

“Foi um presente para a gente ter ele na banda. É um artista completo e traz uma energia para o nosso grupo que é indescritível. Aproveitamos também para incluir algumas músicas do pai dele, Tonho Matéria, no nosso repertório, que é um compositor de mão cheia.”

