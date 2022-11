Filme de terror, ‘A Luz do Demônio’, chega aos cinemas

Foto: Divulgação

O novo filme de terror chega aos cinemas nesta terça-feira (2), feriado de Dia dos Finados no Brasil. “A Luz do Demônio”, de Daniel Stamm.

Na trama, ocorrências de possessão demoníaca aumentam, segundo o Vaticano. E, para combater o crescente número de casos, a Igreja decide abrir uma escola voltada a treinar padres aptos para praticar exorcismos.

A irmã Ann está entre os alunos da escola, e, apesar de ser uma das únicas mulheres na instituição, ela acredita que seu destino é realizar exorcismos. Quando um professor sente o dom especial dela, permite que Ann seja a primeira freira a estudar e dominar o ritual.

Mas, a própria alma da jovem estará em perigo, pois as forças demoníacas que ela luta contra, revelam uma conexão misteriosa com o passado traumático.

Em Salvador, o filme está em exibição nos cinemas do Bela Vista, Shopping Barra, Shopping da Bahia, Salvador Shopping, Shopping Paralela, Salvador Norte e CineSercla, em Cajazeiras. Os ingressos podem ser garantidos nos balcões presenciais ou online.

Além do diretor Daniel Stamm, fazem parte do elenco Jacqueline Byers, Virginia Madsen, Colin Salmon, com roteiro de Robert Zappia, Robert Zappia.

Veja o trailer abaixo:

