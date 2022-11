Filmes sobre questões raciais para o Dia da Consciência Negra

Foto: Divulgação

No domingo, 20 de novembro, é celebrado o Dia da Consciência Negra. A data é importante para refletirmos sobre como a sociedade recebe e acolhe a presença do negro. Dia de pensar sobre o respeito, a igualdade e o que nós, enquanto cidadãos, podemos fazer para minimizar os impactos diários de uma história que subjugou tanto os negros.

Um ponto de partida interessante para reflexões são sempre os filmes e séries, que nos oferecem, com roupagem de entretenimento, pautas importantes e percepções diferenciadas sobre temáticas que merecem análises diferenciadas.

Então, que tal aproveitar o fim de semana para conferir essas produções? O top 5 filmes sobre questões raciais do Coisa de Cinéfilo conta ainda com faixa de bônus de uma série bem bacana também!

Infiltrado na Klan (2018) – Apple TV

Este longa conta a história de Ron, um detetive negro que resolve se infiltrar na Ku Klux Klan, um dos maiores movimentos extremistas de supremacia branca do mundo, que prega pela purificação das raças e utilizava constantemente de violência física. Com o suporte de um colega branco, Ron consegue se tornar líder da seita, expondo e sabotando crimes do grupo. Filme indicado a diversos prêmios, incluindo seis categoria do Oscar. Inspirado em uma história real.

Estrelas Além do Tempo (2016) – Disney+

Também inspirado em uma história real, este filme conta a história de três mulheres negras matemáticas e super competentes que trabalham na Nasa. O filme se passa no período da Guerra Fria entre os EUA e a União Soviética. As mulheres precisam lidar com preconceito enraizado na sociedade e na empresa, que as proíbe até de utilizar o mesmo banheiro, enquanto dão o melhor de si na corrida espacial da época.

Se a Rua Beale Falasse (2018) – Netflix

O romance baseado no livro homônimo traz a história de Tish e Fonny. Eles são um casal jovem negro que é arrebatado por uma prisão irregular do rapaz, logo que a jovem descobre uma gravidez. Ela então entra numa luta incessante para provar a inocência do marido, mostrando que o racismo o colocou na cadeia. Tudo isso, antes que seu bebê chegue ao mundo. Longa foi indicado a três categorias do Oscar e levou a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante, para Regina King.

Corra! (2017) – Netflix, Globoplay, Star+, Prime Video

Este thriller do diretor Jordan Peele é recheado de pequenas e grandes alfinetadas na sociedade sobre como o racismo está nas pequenas coisas. E como o negro não consegue se sentir seguro em nenhuma circunstância que envolva um grupo de brancos. Um jovem negro apaixonado por uma garota branca resolve aceitar o convite de viagem para conhecer os pais dela. O que ele não poderia imaginar era o horror que iria viver no local.

Malclom X (1994) – Prime Video

Este ótimo longa retrata a história do ativista Malcolm Little. Ele retrata a sua história dela desde a infância até chegar na vida adulta – quando transformou-se em líder da luta pela igualdade de raças e liberdade, levando assim o nome de Malcolm X. Conta com excelente atuação de Denzel Washington e direção de Spike Lee.

Bônus: Pequenos Incêndios por Toda Parte (2020) – Prime Video

Esta minissérie de 8 episódios conta a história da tradicional e rica família Richardson, branca e liderada pela personagem prepotente de Reese Witherspoon. O mundo deles será abalado com a chegada de uma jovem mãe e sua filha, ambas negras. E que resolvem alugar um dos apartamentos para locação da família. Os caminhos se cruzam e colocam em cheque o quanto que a cor da pele traça destinos diferentes para cada uma.

Leia mais sobre Cinema no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.