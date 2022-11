Fim do mistério! Descubra quem matou o pai de Clarice em ‘Cara e Coragem’

Foto: Reprodução/TV Globo

A reta final de “Cara e Coragem”, novela das sete da TV Globo, garante uma reviravolta na vida da família de Clarice (Taís Araújo).

Segundo informações do ., o pai da protagonista foi assassinado, diferente do que a família sempre imaginou que aconteceu.

Danilo (Ricardo Pereira) possui pendências antigas com Clarice e isso será mostrado ao público nos últimos capítulos da trama. O avô do personagem trabalha com o avô da moça e fez o neto acreditar que o homem o roubou.

Por conta disso, ele mandou matar Roberto (Val Perré) e ainda simulou uma cena que dificultou a descoberta do assassinato.

Por meio de um flashback, o mistério será revelado em “Cara e Coragem”, a confissão deve acontecer entre os dias 23 e 24 de dezembro, quando mostrará o vilão contratando um matador de aluguel.

“Você vai ficar escondido num barco pequeno que eu tenho lá na marina. Onde tramamos a morte de Roberto Gusmão. Prevaleceu a história de que Roberto Gusmão tirou a própria vida. Ninguém nunca vai poder saber o que aconteceu de verdade”, dirá ele.

“Não esquece que paguei muito caro pelo serviço. Passou muito tempo já, mas sempre é bom ter cuidado. Não se mete em confusão e aproveita que estou te dando cobertura. Talvez eu precise terminar o que comecei com uma outra pessoa que teima em ficar viva”, dirá, por fim.

