finalíssima acontece na terça-feira (8)

Foto: Melissa Haidar/Band

Chegou a hora de descobrir quem é o melhor chef profissional do Brasil de 2022. Na próxima terça-feira (8), a Band apresenta a final do MasterChef Profissionais a partir das 23h. Entre tantos cozinheiros renomados, que já trabalharam com grandes nomes da gastronomia mundial, Diego e Thalyta conseguiram superar todos os desafios e são os finalistas da quarta temporada do talent show.

No 9º e último episódio, Ana Paula Padrão anuncia que os participantes terão de fazer um menu autoral completo de seis passos, com duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas. O cardápio precisa representar quem eles realmente são e o que consideram como o melhor de suas cozinhas.

Receitas coerentes, cheias de técnicas e sabor, que consigam levar os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça para uma verdadeira viagem gastronômica.

No mezanino, os competidores contarão com a torcida de familiares e de todos os eliminados. Será um programa emocionante e repleto de tensão, já que qualquer deslize pode ser fatal.

Além do troféu, símbolo do melhor chef profissional do país, o grande vencedor leva para casa um prêmio de R$ 300 mil e um Mitsubishi Eclipse Cross 2023, um SUV com design renovado, repleto de tecnologia e conforto.

A Britânia vai presentear o campeão com 20 produtos para deixar a cozinha completa. Johnnie Walker, Smirnoff e Tanqueray ainda oferecerão um home bar e um curso de mixologia para torná-lo expert em harmonização de receitas com drinks.

