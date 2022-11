Financiamento de veículo: entenda como conseguir seu carro próprio financiado

Você está pensando em comprar um carro, mas não possui o valor completo para a aquisição a vista? Então, o financiamento de veículo pode ser uma ótima opção para você.

Ter o carro próprio é um sonho para muitas pessoas. No entanto, muitas acabam desanimando por conta dos altos preços dos veículos e por verem este sonho tão distante.

Porém, vários bancos privados e financeiras oferecem o serviço de financiamento para a aquisição do carro próprio. Se você quer saber mais sobre o assunto e entender como você pode conseguir o seu carro próprio financiado, confira a nossa matéria na íntegra e fique por dentro de todos os detalhes!

Como funciona o financiamento de veículo?

O financiamento de veículo funciona como um empréstimo. Mas, ao invés de você receber o valor em dinheiro do empréstimo, o crédito disponibilizado pelo banco ou financeira é destinado diretamente para a compra do bem.

Então, se você deseja comprar um carro novo, seminovo ou usado e não possui o valor completo do veículo ou um boa entrada, poderá solicitar o financiamento junto a uma instituição financeira.

Quais são os tipos de financiamento de veículo?

Basicamente, existem 3 modalidades em que você pode financiar o seu carro próprio: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), Leasing e Consórcio. A seguir, conheça melhor cada uma dessas opções.

CDC (Crédito Direito ao Consumidor)

Através do Crédito Direito ao Consumidor, o cliente realiza o acordo de crédito diretamente com o banco ou financeira. Assim, não há a necessidade de intermediação da loja vendedora do automóvel.

No entanto, o empréstimo concedido pelo banco estará diretamente ligado ao bem através da alienação. Ou seja, o carro será comprado pelo cliente e fica em seu nome, mas ele não poderá negociar o bem até que termine o pagamento das parcelas do empréstimo.

Nessa modalidade de crédito, as condições e taxas de juros são negociadas diretamente com o banco fornecedor do crédito. Além disso, o acordo permanece o mesmo do início ao fim do contrato, não havendo alteração em sua taxa de juros.

Leasing

O Leasing é uma modalidade de crédito que alguns bancos oferecem. Através dele, o cliente não precisa entrar em contato com a loja fornecedora do bem. Isso porque a compra é realizada diretamente pelo banco, sendo que ele se torna o proprietário do automóvel.

Assim, nesta modalidade de financiamento de veículo, o cliente recebe o bem do banco e paga o seu “aluguel”. A quantidade de parcelas e taxa de juros deve ser acordada no contrato de aquisição.

O cliente poderá utilizar o bem normalmente, mesmo ele estando em nome do banco. Ao finalizar o pagamento das parcelas é que poderá haver a transferência definitiva do bem para o nome do cliente.

Consórcio

O Consórcio é um tipo de financiamento em grupo. Para isso, você irá precisar procurar por uma administradora de consórcio. Assim, fecha um contrato com a empresa para o pagamento adiantado das parcelas, antes de receber o bem.

Todos os meses, haverá um sorteado para receber o veículo. Além disso, também há a possibilidade de adquirir o veículo por “maior lance”, ou seja, aquele cliente que adiantar mais parcelas poderá ganhar o sorteio.

Para participar de um Consórcio de financiamento de veículo as administradoras cobram uma taxa de administração dos clientes. Além disso, o valor das parcelas podem mudar ao longo do tempo conforme o mercado.

Assim, caso o preço do veículo aumente também haverá aumento do consórcio. Por outro lado, se houver redução de preço, como no caso de corte de impostos, por exemplo, o valor do consórcio também irá diminuir, sempre seguindo o mercado.

O que é preciso para obter um financiamento de veículo?

Para obter um financiamento de veículo é muito importante se atentar para a sua saúde financeira. Por isso, confira a seguir alguns requisitos importantes para financiar o seu carro próprio:

Ter nome limpo;

Idade mínima de 20 anos e máxima de 70 anos;

Possuir renda comprovada;

Ter um bom score, o que indica que você possui um bom histórico financeiro.