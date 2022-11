Flamengo e Palmeiras disputam Supercopa do Brasil; veja data

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Flamengo e Palmeiras vão disputar a Supercopa do Brasil em 2023. Com a confirmação do título Brasileiro para o clube paulista, o confronto contra o rubro-negro, campeão da Copa do Brasil, foi confirmado. A decisão acontece no dia 28 de janeiro, ainda sem local definido.

Vai ser a segunda vez que Palmeiras e Flamengo se enfrentarão na Supercopa do Brasil. Em 2021, o time carioca levou a taça para casa nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal.

O Palmeiras conquistou o Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (2), com três rodada de antecedência. Já o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em outubro, após vencer o Corinthians nos pênaltis.

Confira os campeões da Supercopa do Brasil:

2020: Flamengo

2021: Flamengo

2022: Atlético-MG

