Formiga (MG) divulga processo seletivo com 57 vagas para candidatos de nível médio

A Prefeitura de Formiga, no estado de Minas Gerais, está com inscrições abertas para processo seletivo que tem o objetivo de preencher 57 vagas para contrato imediato na área da saúde.

O edital também prevê a formação de cadastro reserva.

As vagas contemplam candidatos com nível médio.

Os salários da Prefeitura de Formiga – MG chegam até R$ 2,4 mil.

A banca responsável pelo processo seletivo é o Instituto Consulplan.

Vagas e salários Formiga – MG

A Prefeitura de Formiga – MG oferece 57 vagas distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível médio

Agente Comunitário de Saúde (ACS) – 36 vagas;

Agente de Controle de Endemias (ACE) – 21 vagas.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Formiga – MG para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de controle de endemias é de R$ 2.424,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrições Formiga – MG

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de Formiga – MG devem realizar a inscrição até o dia 08 de dezembro de 2022, diretamente pelo site do Instituto Consulplan, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 65,00, comum para todos os cargos.

Atribuições de cargo Formiga – MG

Confira a seguir as principais funções de acordo com cada cargo oferecido pela Prefeitura de Formiga:

Agente Comunitário de Saúde

Trabalhar com adstrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando-os de forma sistemática, com apoio da equipe, para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;

Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade;

Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os dados de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético;

Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades;

Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados;

Participar dos processos de regulação a partir da Atenção Básica para acompanhamento das necessidades dos usuários no que diz respeito a agendamentos ou desistências de consultas e exames solicitados;

Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, ou outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal;

Executar outras atividades correlatas à função pública, conforme determinação superior.

Agente de Controle de Endemias

Conhecer as atividades dos programas de controle de zoonoses conforme manuais e normas técnicas;

Executar trabalho de pesquisa de vetores envolvidos na transmissão de doenças conforme normas técnicas;

Participar dos treinamentos/capacitações quando solicitado; Executar atividades de vigilância a saúde, zelar pelo cumprimento das normas de vigilância em saúde, epidemiológica e segurança do trabalho em especial no trabalho com produtos químicos;

Realizar ações de educação em saúde e manejo ambiental; Manusear e operar corretamente os equipamentos para aplicação de aduticidas, larvicidas e rodenticidas, que estiverem a seu encargo, obedecendo as normas técnicas;

Remover, eliminar ou tratar os recipientes com foco ou potenciais focos para reprodução de vetores envolvidos na transmissão de doenças, conforme normas técnicas; Instalar e monitorar armadilhas de controle vetorial;

Vacinar cães e gatos conforme normalização da Secretaria Municipal de Saúde; Realizar exame de leishmaniose Visceral Canina, bem como a contenção do animal, sob supervisão do técnico responsável (médico veterinário);

Preencher com letra legível os formulários de registros das atividades de campo;

Divulgar, entre a comunidade, informações sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção coletivas e individuais;

Cadastrar e atualizar a base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças;

Participar das ações de mobilização social e redução de risco à saúde conforme programação;

Executar ações de prevenção e controle de doenças, com a utilização de medidas de controle químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de controle integrado de vetores;

Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.



Etapas processo seletivo Formiga – MG

O processo seletivo para a Prefeitura de Formiga – MG contará apenas com Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, comum para ambos os cargos.

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 22 de janeiro de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.