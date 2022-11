Fornecimento de água é suspenso em Camaçari para manutenção

Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

O fornecimento de água será suspenso em pelo menos 32 bairros da cidade de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, para a realização de um serviço de manutenção, na quarta-feira (16).

De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a interrupção deve começar a partir das 7h e só deve ser finalizada após a conclusão da obra, prevista para as 17h.

No entanto, segundo a empresa, após o fim do serviço, o abastecimento começará a ser regularizado nas áreas afetadas, com plena regularização em até 48 horas após o fim do serviço.

Os bairros afetados são:

Gravatá Mangueiral Fican Alto da Cruz Gleba A Alto do Triângulo Triângulo Parque Satélite Gleba B, Natal Parque Florestal Vila Irmã Dulce Bomba Vila Goiânia Cristo Redentor de Cima Morro dos Noivos Santo Antônio Copec Nova Vitória Centro Bela Vista Piaçaveira 2 de Julho Rodoviária Bairro dos 46 Dom Avelar Alto da Bela Vista Derba Cristo Redentor PHL/Novo Horizonte Viver Camaçari Residencial Camaçari Gleba C

Até que o fornecimento seja totalmente normalizado, a Embasa recomendou, em nota, que os usuários utilizem de forma racional a água armazenada nos reservatórios domiciliares.

O abastecimento alternativo por carro-pipa pode ser solicitado pelos canais de atendimento ao cliente da empresa: telefone 0800 0555 195 e Agência Virtual da Embasa, pelo site e pelo aplicativo Embasa para celular. O atendimento prioritário será para hospitais, postos de saúde e escolas.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.